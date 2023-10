Energie-Ausblick: Öl und Gas bleiben wichtig, Kernenergie boomt

Die vom Westen betriebene Internationale Energieagentur (IEA) hat am Dienstag ihren diesjährigen Ausblick vorgelegt. Anhand von Modellberechnungen hält die IEA an ihrer vor einiger Zeit aufgestellten Prognose fest, dass die Verwendung von fossilen Energieträgern ihren Höhepunkt um 2030 erreicht haben werde und danach rückläufig sei. Die Prognose der Erdöl produzierenden Länder (OPEC) geht dagegen von einem Anstieg bei den Fossilen aus. Die IEA-Prognose beruht auf der Annahme, dass alle Regierungen ihre Versprechungen „in vollem Umfang und gemäß Zeitplan“ einhalten würden, die sie im Hinblick auf den Klimawandel abgegeben haben. Sollte dies nicht der Fall sein, so räumt auch die IEA ein, werde das 1,5 Grad-Ziel nicht zu erreichen sein – im Gegenteil: Es sei dann zu erwarten, dass noch in diesem Jahrhundert die globale Durchschnittstemperatur auf 2,4 Grad Celsius ansteigen werde.