Energiewende: Berliner Ingenieur stärkt Habeck den Rücken – „Anschluss an China verloren“

Deutschlands Klimaziele werden bis 2030 wahrscheinlich verfehlt. In diesem Jahr fallen nahezu alle Bemühungen des Wirtschaftsministers Robert Habeck (Grüne), die Energiewende voranzutreiben, dem Abstieg der deutschen Wirtschaft oder dem Frust der Wähler zum Opfer.



Gleichzeitig wird klar, dass fossile Brennstoffe wie Öl und Gas trotz der Klimaschutz-Bekenntnisse der EU weltweit ziemlich attraktiv bleiben. Russland lehnt den Verzicht auf fossile Brennstoffe ab, Energiekonzerne in den USA sichern sich durch die Übernahme anderer Marktteilnehmer den langfristigen Zugang zu globalen Öl-Reserven oder bauen ihre LNG-Kapazitäten aus, wie ebenfalls Katar. Auch Deutschland wird mittelfristig abhängig vom Flüssigerdgas und könnte es über die Amtszeit des grünen Wirtschaftsministers hinaus bleiben. Was kann Habeck dieser Tendenz entgegenstellen?

Ingenieur empfiehlt, die Öl- und Gaswirtschaft nicht größer zu machen, als sie sind

„Ich würde dringend empfehlen, die Öl- und Gaswirtschaft nicht größer zu machen, als sie sind“, kommentiert der Ingenieur und Professor für erneuerbare Energiesysteme an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Dr. Volker Quaschning, gegenüber der Berliner Zeitung. „Erneuerbare Energien und grüne Technologien sind weltweit massiv auf dem Vormarsch.“ Quaschning ist in der Expertengemeinschaft besonders als Verfechter der Energiewende aktiv und findet die gegenwärtige Diskussion zur Entwicklung der Öl- und Gaswirtschaft „ein wenig merkwürdig.“ Der Eindruck, Deutschland würde sich im Alleingang von fossilen Brennstoffen verabschieden wollen, sei auch „völlig abwegig“.

Nicht nur die EU strebe eine Klimaneutralität bis 2050 an und habe dafür den Green Deal erarbeitet, erinnert der Hochschulprofessor. Auch die USA würden politisch ähnliche Ziele verfolgen. Die fortschreitende Klimakrise werde seiner Einschätzung nach den Druck erhöhen: „Zu glauben, wir könnten die selbstzerstörerische Party mit billigem Öl- und Gas endlos fortsetzen, ist realitätsfern.“



In diesem Zusammenhang weist Quaschning auch darauf hin, dass in Deutschland bereits ein Verfassungsgerichtsurteil erlassen wurde, bei dem ein ambitionierter Klimaschutz eingefordert wird. „Weiter auf Öl und Gas zu setzen und alle Klimaschutzziele zu ignorieren, ist auch eine Abkehr von rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien. Das kann doch nicht allen Ernstes Ziel der Diskussion sein“, so der Professor. Der Erderhitzung, die nach Quaschnings Informationen bereits bei 2,3 Grad Celsius liegt, und den daraus resultierenden Folgen – „ein Meeresspiegelanstieg von sieben Metern“ – wird zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt.

„Weiter auf billiges Öl und Gas zu setzen, wird unsere Lebensgrundlagen gefährden“

Aktuelle Daten des Umweltbundesamtes zeigen, dass in der Energiewirtschaft in diesem Jahr etwas weniger erneuerbarer Strom produziert wurde als in den ersten sechs Monaten des Vorjahreszeitraums. Das hängt jedoch mit dem allgemeinen Rückgang der Stromproduktion zusammen. Der Anteil der erneuerbaren Energien lag laut dem Statistischen Bundesamt bereits bei 53,4 Prozent – im gesamten letzten Jahr waren es 46 Prozent. Der Anteil von Kohlestrom lag wieder nur bei 27,1 Prozent.

Trotzdem wird die Bundesregierung ihre Pläne zum Ausbau der Leistung von Windanlagen nicht erreichen, wie die Zahlen der Bundesnetzagentur belegen. Der Plan für dieses Jahr sieht vor, dass Windanlagen mit einer Leistung von sieben Gigawatt gebaut werden. Bisher erreichen die Anlagen aber nur eine Leistung von 2,6 Gigawatt und somit nur 36 Prozent der Zielvorgabe. Das Drama von Siemens Energie mit den Windturbinen verschärft nur die Notlage. Demgegenüber liegt die Leistung von Solarenergieanlagen bereits bei über 123 Prozent der Zielvorgabe für 2023.

Prof. Dr. Quaschning ist überzeugt, dass die Bundesregierung mit dem Umbau der Energieversorgung alles richtig macht: „Wir sind in Deutschland als Exportland gut beraten, bei dem Umbau der Energieversorgung vorne mit dabei zu sein. In den Themenbereichen Solarindustrie, Batteriespeicher oder Elektromobilität haben wir bereits den Anschluss an China verloren. Weiter auf billiges Öl und Gas zu setzen, wird darum nicht nur die Klimakrise anheizen und damit unsere Lebensgrundlagen gefährden, sondern auch den Industriestandort Deutschland und damit unser aller Wohlstand.“

Neue Vorschriften zum Energiesparen: Industrie sieht Geschäfte durch die Energiewende bedroht

Ob die Lebensgrundlagen Deutschlands sich durch die Energiewende wieder verbessern, sehen die Unternehmen kritisch. Viele sehen stattdessen laut einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) ihr Geschäft durch die Energiewende gefährdet, vor allem durch das neue Energieeffizienzgesetz. Die Unternehmen haben Sorge, dass die Reduzierung des absoluten Energieverbrauchs, zu dem sie verpflichtet werden, letztlich nur durch Produktionseinschränkungen zu erreichen ist.

„Für eine erfolgreiche Energiewende braucht die Wirtschaft mehr als den Ausbau von Wind- und Sonnenstrom“, legt der DIHK-Präsident Peter Adrian nach. Erforderlich sei auch die Infrastruktur, die diesen Strom richtig transportieren und speichern könne, aber auch die Infrastruktur für Wasserstoff- und CO₂-Transport. „Die Bemühungen von Minister Habeck gehen in der Tat deutlich mehr in Richtung Klimaschutz und weniger in Richtung der Stärkung des Wachstumspotenzials der heimischen Wirtschaft“, kritisierte auch der Ökonom Prof. Dr. Manuel Frondel vom RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Essen gegenüber der Berliner Zeitung. Beim Klima- und Transformationsfonds fehle immer noch ein Förderschwerpunkt für Energieerzeugungs- und -speichertechnologien.



