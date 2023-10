China kauft 2023 weltweit das meiste Gold: Was steckt dahinter?

Die chinesische Zentralbank hat in den ersten neun Monaten des Jahres weltweit die meisten Goldkäufe in Rekordhöhe getätigt, geht aus einem neuen Bericht des World Gold Councils, einer globalen Lobby-Organisation der Goldbergbauindustrie, hervor. Die britische Zeitung Financial Times berichtet ebenfalls darüber.



Die Zentralbanken in der ganzen Welt haben in den ersten neun Monaten des Jahres insgesamt 800 Tonnen gekauft, 14 Prozent mehr als im Vorjahr. China hat sich dabei als größter Goldkäufer hervorgetan.

China kauft im Rekordtempo Gold ein: Ein Teil davon kommt aus Russland

Die Chinesische Volksbank hat nach eigenen Angaben von Januar bis September 181 Tonnen Gold beschafft, was 22,6 Prozent der weltweiten Einkäufe ausmacht. Die Einkäufe sollen vor allem innerhalb des Landes stattgefunden haben, denn schließlich ist China der größte Goldproduzent der Welt. Ein guter Teil des Goldes dürfte auch aus Russland stammen: Nach der Einführung der westlichen Sanktionen wegen der russischen Invasion in der Ukraine wurden die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), China und die Türkei zu den wichtigsten Käufern von russischem Gold.

Steigende Verbraucherpreise und schwächelnde Währungen in vielen Ländern haben einen Ansturm auf Gold als Wertaufbewahrungsmittel ausgelöst. In das Edelmetall wurde auch in der Vergangenheit öfter bei steigender globaler Inflation investiert. Zuletzt wurde es für knapp 2000 US-Dollar pro Feinunze gehandelt.



Der Ansturm der Zentralbanken auf Gold ist auch auf den Wunsch der Länder zurückzuführen, ihre Abhängigkeit vom US-Dollar als Reservewährung zu reduzieren, nachdem Washington den Dollar in Sanktionen gegen Russland sowie Sekundärsanktionen gegen mit Russland handelnde Länder als Waffe eingesetzt hatte.

China will die Abhängigkeit vom US-Dollar verringern

Die Gesamtreserven der chinesischen Zentralbank beliefen sich Ende August auf 2165 Tonnen, was bedeutet, dass Goldbarren etwas mehr als vier Prozent der Gesamtreserven des Landes ausmachen dürften. Da es wiederum noch nur vier Prozent sind, hat die chinesische Zentralbank angesichts ihrer Dedollarisierungsstrategie immer noch viel Spielraum für weitere Goldkäufe. Die genaue Zusammensetzung der Devisenreserven Chinas wird geheim gehalten; ungefähr die Hälfte soll auf den US-Dollar entfallen, der Rest auf den Euro, den japanischen Yen und das britische Pfund Sterling.

China versucht weiter, seine Abhängigkeit vom US-Dollar zu verringern, indem es im Handel mit Russland fast komplett auf die amerikanische Währung verzichtet. Im ersten Halbjahr 2023 wurden den russischen Zollbehörden zufolge drei Viertel des Handelsumsatzes mit China in Yuan abgewickelt; bei Abrechnungen mit Drittländern machte die chinesische Währung in Russland 25 Prozent des Umsatzes aus.

Deutschland hat die zweitgrößten Goldreserven weltweit

Nach China haben Polen und die Türkei zuletzt am meisten Gold aufgekauft. Allein im dritten Quartal dieses Jahres haben die Zentralbanken der beiden Länder entsprechend 57 und 39 Tonnen Edelmetall beschafft.

Die USA haben mit etwa 8133,5 Tonnen (Stand Juni) die größten Goldreserven weltweit. Darauf folgt Deutschland mit 3352,7 Tonnen. China belegt den sechsten Platz direkt nach Russland mit seinen 2329,6 Tonnen Gold. Die Zentralbanken melden dem Internationalen Währungsfonds (IWF) zwar ihre Goldkäufe, aber die weltweiten Ströme des Edelmetalls deuten darauf hin, dass das tatsächliche Ausmaß der Käufe durch offizielle Finanzinstitute – insbesondere China und Russland – weitaus höher war als offiziell gemeldet. Analysten der Bank of Montreal sagen, dass die Goldbestände im Privatbesitz und unter der Leitung der Zentralbank in China „deutlich höher sind, als die jährliche Verbrauchernachfrage und offizielle Käufe vermuten lassen“.



