Al-Dschaber: Kann ein Öl-Manager das Klima retten?

Die Klimaszene ist im Aufruhr: Nachdem seit Jahren die Öl- und Gasindustrie als einer der größten Verursacher des Klimawandels ausgemacht wurde, soll nun ausgerechnet der Vorsitzende eines Ölkonzerns die im November anstehende Weltklimakonferenz in den Vereinigten Arabischen Emiraten leiten. Sultan Ahmed al-Dschaber ist Geschäftsführer und Chef des staatlichen emiratischen Energieunternehmens ADNOC. Im Herbst soll er dann Vorsitzender der wichtigsten UN-Verhandlung des Jahres über den Klimaschutz, der COP28, werden. Die Konferenz hatte schon bei ihrer jüngsten Veranstaltung große Schwierigkeiten, zu einer einigermaßen zukunftsgerichteten Erklärung zu kommen.

Al-Dschaber hat aber nicht einen durchgehend schlechten Ruf: Er gilt als einer der Schrittmacher beim Ausbau erneuerbarer Energien im Golfstaat. So sitzt er einem staatlichen Unternehmen für nachhaltige Energiegewinnung vor und ist seit vielen Jahren führender Vertreter seines Landes bei den Klimaverhandlungen. Al-Dschaber hatte unter anderem in Kalifornien Ingenieurwissenschaften studiert, machte seinen PhD in Coventry als Ökonom. Der 49-Jährige zeigte unter anderem als CEO des Energieunternehmens Masdar sein grünes Herz, investierte mit dem Unternehmen massiv in erneuerbare Energien.

Nach seiner Ernennung zum COP28-Chef vor rund zwei Wochen betonte al-Dschaber die große Bedeutung der Maßnahmen gegen die Erderwärmung. Die Welt laufe dem Pariser Klimaschutzziel, die Erderwärmung auf höchstens 1,5 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen, hinterher. Die harte Wirklichkeit sei, „dass die weltweiten Emissionen bis 2030 um 43 Prozent fallen müssen“, warnte er, der auch Industrieminister der Vereinigten Arabischen Emirate ist.

In der Klimadebatte scheinen sich mittlerweile die Lobby der erneuerbaren und der fossilen Energieträger eine regelrechte Materialschlacht zu liefern. Bei der Vorjahreskonferenz in Ägypten waren laut der Umweltorganisation Global Witness und des Corporate Europe Observatory mehr als 600 Lobbyisten für Öl, Gas und Kohle registriert – und damit 25 Prozent mehr als beim Treffen 2021 in Glasgow. Global Witness stufte auch 70 der insgesamt 1000 Delegierten aus den Emiraten, die an der COP27 teilnahmen, als Öl-Lobbyisten ein.

Mark Maslin, Professor für Klimawandel vom University College London, twitterte, die großen Ölfirmen hätten bei den Klimaverhandlungen unter dem Dach der UN nun endgültig ihre Hände mit im Spiel.