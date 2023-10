Gaspreis in Europa niedriger als vor Ukraine-Krieg: Was bedeutet das für Verbraucher?

Ende Oktober 2021, vor dem russischen Angriff auf die Ukraine, wurde das Erdgas an der europäischen TTF-Börse in Rotterdam für rund 66 Euro pro Megawattstunde gehandelt und stieg im Dezember sprunghaft auf einen Wert von bis zu 138 Euro. Eine Kilowattstunde kostete für die Verbraucher in Deutschland im Schnitt noch 6,28 Cent.



Aktuell kostet das Erdgas im Großhandel rund 50 Euro pro Megawattstunde: Das ist ein bedeutsamer Anstieg im Vergleich zum Durchschnitt von 30 Euro in den letzten sechs Monaten. Die Gasspeicher in Europa sind mit rund 98 Prozent so gut gefüllt wie noch nie, die neuen Mengen scheinen gesichert, Spekulationen wegen instabiler russischer Lieferungen gehören der Geschichte an, die Gaspreisbremse hat die Gaswirtschaft aufgefangen – und trotzdem ist der Brennstoff für die Endverbraucher mit durchschnittlich 12 Cent pro Kilowattstunde noch zu teuer. Der Berliner Grundversorger Gasag senkt den Arbeitspreis zum 1. Dezember lediglich auf 10,77 Cent pro Kilowattstunde; und selbst die Neukunden müssen nach Verivox-Angaben aktuell noch rund 9 Cent zahlen. Wie lässt sich das erklären?

Gaswirtschaft: So ist der Gaspreis vom Israel-Gaza-Konflikt abhängig

Trotz der hohen Gasreserven gibt es Faktoren, die einen nicht unerheblichen Einfluss auf die Energiesicherheit haben. Gasimporteure geben in Deutschland den Ton an und beeinflussen die Endpreise. Der Verband Zukunft Gas, der die Gasimporteure wie Uniper und Eon, aber auch die gesamte Gaswirtschaft in Deutschland vertritt, beobachtet die aktuellen Entwicklungen in Israel ganz genau. „Die Unwägbarkeiten in der Region, drohende Streiks in Australiens LNG-Sektor und die Schäden an der Balticconnector-Pipeline zwischen Finnland und Estland tragen alle zur Unsicherheit an den Märkten bei“, erklärt der Verband auf Anfrage der Berliner Zeitung. „Tatsächlich hatte bisher jedoch keines dieser Ereignisse eine Verringerung der global verfügbaren Gasmengen zur Folge.“

Doch diese Ereignisse hatten ihre spekulativen Effekte. Tatsächlich hat sich der Druckabfall in der Balticconnector-Gaspipeline am 8. Oktober fast sofort in dem Gaspreis an der Börde widergespiegelt. Die Sorge war groß, dass auch der Krieg im Nahen Osten einen direkten Einfluss auf den Preis und die Gaslieferungen haben wird. Der Verband sagt dazu: „Wir konnten infolge der Aussetzung der Förderung im israelischen Tamar-Gasfeld und Umleitung der Mengen für die EastMed-Pipeline durch Jordaniens FAJR-Pipeline bereits einen Anstieg des Gaspreises in Europa feststellen, obwohl laut Aussagen von Betreiber Chevron nahezu dieselbe Quote durchfließt“, so Zukunft Gas.

Die aktuelle Lage in Israel wird nach Einschätzung des Verbandes erst mal keinen großen Einfluss auf die Versorgung in Deutschland haben, da Israel keine bedeutenden Mengen nach Europa exportiert. „Auch die global verfügbaren Mengen wären von einem Ausbleiben von israelischen Exporten wohl kaum beeinträchtigt – in Israel liegen lediglich 0,3 Prozent der weltweiten Gasreserven.“ Der gesamte Export des Landes betrug 2022 „nur“ 9,21 Milliarden Kubikmeter Erdgas. Dies entspricht etwa zehn Prozent des jährlichen Gasbedarfs von Deutschland. „Die Konflikte verstärken aber die bereits vorhandene Nervosität an den Märkten, die der Hauptgrund für die Preissprünge der jüngsten Zeit sind.“ Man könnte es auch so interpretieren: Solange diese Nervosität vorhanden ist, wird der Gaspreis für die Verbraucher wohl nur unwesentlich sinken.

Gaspreis in Europa: Nachhaltige Preise, wenn LNG-Terminals fertig sind?

Preisentwicklungen und Gasverfügbarkeit müssen nach Angaben des Verbandes immer getrennt betrachtet werden. Dennoch bedingen sich beide Faktoren gegenseitig, wie der Verband hinzufügt: „Mittelfristig ist Verfügbarkeit einer der zentralen Preishebel an den Märkten. So sorgt der kommende Winter trotz voller Gasspeicher aufgrund der knappen Versorgungslage in Europa weiterhin für anhaltende Anspannung und Preisvolatilität an den Gasmärkten.“



Eine nachhaltige Preisstabilität ist laut Zukunft Gas erst dann möglich, wenn weitere LNG-Lieferverträge abgeschlossen und weitere Terminals in Europa in Betrieb genommen werden. Eine weitere Möglichkeit wäre der Import von Biomethan aus der Ukraine. Dadurch könnten die Gasmengen trotz zusätzlicher Risiken erhöht werden, so der Verband. „Hierfür setzt sich Zukunft Gas gemeinsam mit dem Thinktank Zentrum Liberale Moderne auch auf EU-Ebene ein.“

Russlands Anteil am Gashandel sinkt, die USA und Katar bauen ihre LNG-Dominanz aus

Die Einflussmöglichkeiten auf die internationalen Gasmärkte sind nach Meinung des Verbandes begrenzt. Der Ausbau der deutschen LNG-Infrastruktur müsse vorangetrieben, aber genaustens beobachtet werden. Für Notfälle und ungeplante Ausfälle müsse man immer ausreichende Kapazitäten zur Verfügung stellen können. „Eine resiliente Infrastruktur sollte stets in der Lage sein, den Ausfall ihres wichtigsten Lieferanten abfedern zu können“, so der Verband. Zudem seien einige EU-Länder wie Österreich oder Ungarn noch immer von russischen Pipeline-Gaslieferungen abhängig.

Die International Energy Agency (IEA) geht in ihrem jüngsten Bericht von einer langfristigen Normalisierung der Gaspreise ab 2026 aus. Der Anteil Russlands am internationalen Gashandel wird demnach zwar um die Hälfte sinken – von 30 Prozent im Jahr 2021 auf 15 Prozent im Jahr 2030, doch stattdessen wird ein beispielloses Wachstum der neuen Gasverflüssigungskapazitäten um rund 250 Milliarden Kubikmeter auf bis 885 Milliarden Kubikmeter Gas jährlich prognostiziert. Zwischen 2025 und 2027 soll es zu erheblichen Produktionssteigerungen kommen, wobei 60 Prozent der neuen Projekte in den USA und Katar angesiedelt werden.

Bis dahin wird mindestens ein weiterer wichtiger Faktor erwartet, der den Gaspreis in Europa stärker beeinflussen wird. Österreich zum Beispiel wird weiterhin zu 60 Prozent mit russischem Erdgas über den Ukraine-Transit versorgt. Doch die Lieferungen könnten spätestens Ende 2024 ausbleiben, wenn der Transitvertrag zwischen Russland und der Ukraine ausläuft. „Auch hier gilt es, die deutsche Infrastruktur zügig auszubauen, um unseren europäischen Partnern solidarisch zur Seite zu stehen, wenn beispielsweise Transitverträge auslaufen“, warnt der Verband.



