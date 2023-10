Fossile Brennstoffe: Was tun, wenn Russland den Klimagipfel crasht?

Eigentlich sollte Historisches gelingen, wenn die Länder der Welt am 30. November auf dem UN-Klimagipfel in Dubai zusammenkommen. Die EU und die USA wollen ein globales Abkommen für den Verzicht auf fossile Brennstoffe auf den Weg bringen, in Dubai sollte ein Zeitplan skizziert werden. Eigentlich aber auch nur.

Russland hat bereits Widerstand angekündigt. „Wir lehnen alle Bestimmungen oder Ergebnisse ab, die eine bestimmte Energiequelle oder Art fossiler Brennstoffe in irgendeiner Weise diskriminieren oder zum Ausstieg fordern“, zitiert die Financial Times aus der russischen Stellungnahme. Die Motive sind offensichtlich. Öl und Gas sind Russlands wichtigste Geschäftsfelder und machen fast die Hälfte der Exporterlöse des Landes aus. Ein Verzicht darauf würden das wichtige Geschäftsmodell zerstören und Russlands Zugang zu Währungsdevisen austrocknen.

Folgt die Opec der Klimaschutz-Blockade von Russland?

Obendrauf kann Russland den USA und der EU ein Bein stellen, die Russland gerade wegen des Angriffskrieges auf die Ukraine scharf sanktioniert haben. Ganz abgesehen davon, dass dieser Angriff laut dem niederländischen Klimaforscher Lennard de Klerk allein im ersten Jahr 120 Millionen Tonnen CO₂-Emissionen-Äquivalente ausgestoßen hatte: Mit der neuesten Absicht, den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen zu blockieren, könnte Moskau den Verbündeten sogar einen Gefallen erweisen. Zum einen sind da die Opec-Staaten wie Saudi-Arabien, Irak oder die Vereinigten Arabischen Emirate, die ebenfalls kein Interesse an einem solchen Abkommen haben, weil sie zu den größten Ölexporteuren der Welt zählen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Milliarden Dollar in fossile Projekte

Laut dem neuesten Jahresbericht der Organisation Erdöl exportierender Länder (OPEC) soll die Nachfrage nach Erdöl bis 2045 um 16 Prozent steigen und dann bei 116 Millionen Barrel pro Tag liegen. Das wäre ein Sechstel mehr als im vergangenen Jahr. Der Grund: Vor allem Entwicklungs- und Schwellenländer sind hungrig nach fossilen Brennstoffen. Man denke allein an Indien mit seinen anderthalb Milliarden Einwohnern – Tendenz: steigend – und seiner stark wachsenden Wirtschaftsleistung. Bald steigt das Land hinter den USA, China und Japan zur viertgrößten Volkswirtschaft der Welt auf – und verdrängt mit aller Wahrscheinlichkeit Deutschland.

Es kommt nicht von ungefähr, dass Indien zum großen Gewinner der westlichen Sanktionen gegen Russland wurde. Das Öl, das die USA und die EU nicht mehr von Russland kaufen, geht zu einem großen Teil nach Indien. Russland ist Indiens größter Öl-Lieferant geworden. Nicht, weil Indien Russland als expliziten Verbündeten sieht, sondern weil die indischen Importeure ursprünglich von den Rabatten auf russisches Öl profitieren wollten und jetzt, nachdem die Rabatte stark gesunken sind, in Russland immer noch günstiger einkaufen können als woanders. Vor dem Krieg betrug das jährliche Handelsvolumen zwischen Indien und Russland umgerechnet rund zehn Milliarden Dollar. Mittlerweile ist es fünfmal so viel, rund 50 Milliarden Dollar.

Paradox: Klimaschutz im Alleingang kann den globalen Öl-Verbrauch steigern

Es wäre bitter, würde das Abkommen tatsächlich an Russland und ggf. anderen Opec-Staaten scheitern. Denn wirksamer Klimaschutz braucht Kooperation. Ohne geht es nicht. Alleingänge können sogar schaden – paradoxerweise.



Würde, sagen wir, nur Deutschland auf Öl verzichten, sänke zwar die deutsche Nachfrage nach Öl – aber die Folge wäre, dass dadurch auch der Ölpreis fiele, was dann andere Länder auf den Markt lockt, mehr Öl zu verbrauchen, weil es doch gerade billiger geworden ist. Markträumung nennen Ökonomen das Prinzip, das in der Klimadebatte zu selten beachtet wird. Dabei ist Indiens jüngster Umstieg auf russisches Öl ein gutes Beispiel dafür.

Was sollte die Bundesregierung tun?

Statt selbst den Musterschüler und Moralweltmeister zu geben, sollten Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grünen) und Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Klimagipfel für ernstgemeinte Verhandlungen nutzen. Verhandlungen, die die Zwänge und Geschäftsmodelle von Russland, Saudi-Arabien und Indien berücksichtigen. Erdöl-Exporteure fördern das Öl ja nicht als Selbstzweck, sondern weil sie damit Geld verdienen. Das Erdöl im Boden zu belassen, muss sich in Zukunft mehr lohnen, als das Erdöl zu fördern und zu verkaufen. Oder es muss sich für die Länder lohnen, die Erdöl fördern und verkaufen, das emittierte CO₂ wieder aus der Luft zu holen und zu speichern. Habeck und Scholz, aber auch die EU und die USA müssen also Geld und alternative Geschäftsmodelle auf den Verhandlungstisch legen. Zum einen braucht es Lösungen für die Länder mit großen Öl- und Gasvorkommen, die auch in Zukunft Geld verdienen wollen. Vielleicht einen Fonds, der Gelder ausschüttet, wenn Öl-Fördermengen nachweisbar gesenkt oder Methoden zur Speicherung von CO₂-Emissionen angewendet werden. Oder Handelsabkommen, die beides zur Bedingung machen.

Zum anderen braucht es Lösungen für die Entwicklungsländer, die ihren wachsenden Energiehunger in Zukunft mit Erneuerbaren statt mit fossilen Energieträgern stillen sollten. Dass Deutschland allerdings seit jeher das UN-Abkommen zur Entwicklungshilfe bricht, wonach 0,7 Prozent der Wirtschaftsleistung für Entwicklungshilfe ausgegeben werden sollen, macht Deutschland nicht gerade zu einem glaubwürdigen Verhandlungspartner.



Fest steht: Ohne Angebote scheitert das eigentlich so wichtige Abkommen auf Ansage.



Haben Sie Feedback? Schreiben Sie uns! briefe@berliner-zeitung.de