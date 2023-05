Grundversorger senken Gas- und Strompreis: „Das ist ein gutes Zeichen für Verbraucher in Berlin“

Es sind gute Nachrichten für Verbraucher. Jetzt kommen die sinkenden Preise an den Energiebörsen auch bei den Strom- und Gaskunden der örtlichen Grundversorger an. Laut der Süddeutschen Zeitung senken in den kommenden Monaten insgesamt 91 Strom- und 80 Gasfirmen ihre Tarife. Ist damit ein Ende der Energiekrise in Sicht?

Auch die Verbraucherzentrale in Berlin stellt die Preissenkungen fest. „Die Zahlen sinken immer weiter, die Beschaffungskosten sind schon seit Dezember kontinuierlich gesunken“, sagt Hasibe Dündar, Energierechtsexpertin der Verbraucherzentrale. Die Preisminderung mache sich in erster Linie nicht bei bestehenden Kunden bemerkbar; Neukunden würden von günstigeren Strom- und Gastarifen allerdings profitieren. Das zeigt auch der Blick in bekannte Vergleichsportale wie Verivox oder Check24.

Der Strompreis sinkt: Mehr Wettbewerb zwischen Anbietern

Ein Hauptrund für das preiswertere Gas seien die günstigeren Beschaffungskosten in den vergangenen Monaten. „Das ist ein sehr gutes Zeichen für die Verbraucher in Berlin“, sagt Dündar. Es herrsche wieder mehr Wettbewerb unter den Anbietern, neue Angebote bestimmen derzeit den Markt. Die Expertin stellt fest, dass Grundversorger wie die Gasag ihre Konditionen angepasst haben. „Mittlerweile liegen die Preise sogar unter der Gaspreisbremse“, sagt sie.

Wird auch der Gaspreis bald wieder sinken? Akarelia/imago

Die Rekordpreise der Energiekrise seien vorbei, insgesamt bleibe das Preisniveau aber hoch. So liegen laut Verivox noch immer knapp 80 Prozent aller Strom- und fast 90 Prozent aller Gastarife in der Grundversorgung über den Preisbremsen, die seit Januar gelten und die Bürger bei den Energiekosten entlasten sollen. Für Strom beträgt dieser Preisdeckel 40 Cent je Kilowattstunde, bei Gas 12 Cent. Zahlen Kunden höhere Preise, übernimmt der Staat die Mehrkosten.

Die Gefahr der Energiediscounter

Verbraucherschützerin Dündar warnt zudem: „Nichtsdestotrotz sollten Verbraucher vorsichtig sein und nicht überstürzt den nächstpreiswertesten Anbieter suchen und sofort einen Vertrag abschließen“, sagt sie, „wir haben schließlich beobachtet, dass insbesondere Energiediscounter gefährlich werden können, wenn sie von heute auf morgen die Lieferung einstellen.“ So habe es in der Vergangenheit immer wieder Probleme – vom Widerruf bis zur Kündigung – mit Energiediscountern gegeben.

„Gehen Sie nie auf Gespräche und Angebote am Telefon ein“, sagt Dündar. Oftmals werden den Kunden über ein Telefonat unseriöse Lockangebote gemacht. „Man bietet am Telefon einen sehr preiswerten Vertrag an, kurz nach Vertragsschluss gibt es jedoch schon die erste Mitteilung über Preiserhöhungen“, moniert Dündar Fälle, die der Verbraucherzentrale Berlin bekannt sind. Darüber hinaus sollen Kunden von Energiediscountern Schwierigkeiten haben, aus ihren Verträgen rauszukommen.

Worauf Stromkunden achten müssen

In diesem Zusammenhang rät die Expertin, auf eine Preisgarantie zu achten. Wenn es nämlich keine Garantie gibt, kann der neue Vertrag den Kunden noch teuer zu stehen kommen. „In zwei Monaten könnte der Energiediscounter die Preise derart erhöhen, dass man später in einem viel teureren Vertrag landet.“

Dündar empfiehlt selbstständige Recherchen bei der Suche eines neuen Anbieters. „Lesen Sie Bewertungen und Beschwerden zum potenziellen neuen Anbieter“, sagt sie, „aber mein Tipp: Gehen Sie nicht auf die Homepage des Versorgers, weil dieser natürlich auf seiner Seite die schlechten Bewertungen rauslöschen kann.“ Kunden sollten sich auf externen Bewertungsseiten umschauen.

Ein Anbieterwechsel kann sich laut der Energieexpertin schlussendlich aber doch lohnen. „Ein Anbieterwechsel lohnt sich, wenn man einen günstigen und seriösen Anbieter gefunden hat“, sagt Dündar. Es sei jedoch stets mit Vorsicht zu genießen. „Recherchieren Sie und blockieren Sie jegliche Telefonangebote.“