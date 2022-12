Von wegen neues Rekordhoch: Diese Trends werden den Gaspreis 2023 bestimmen

Der Gaspreis an der europäischen Börse in Rotterdam (TTF) liegt aktuell (Stand Donnerstagnachmittag) mit „nur“ rund 84 Euro pro Megawattstunde plötzlich auf Vorkriegsniveau, und das nach dem Rekordhoch von 338 Euro vor vier Monaten. Die milden Temperaturen bremsen den Gasverbrauch, die Gasspeicher sind relativ gut gefüllt – kann man sich vorerst entspannen?

Noch am 15. Dezember kostete eine Megawattstunde Erdgas 136 Euro. Am besten hat der Geschäftsführer der deutschen Energieagentur Dena, Andreas Kuhlmann, die Lage bei den Gaspreisen beschrieben. „Wenn die Speicher gefüllt sind und das Gas dort nicht mehr hingezogen wird, dann ist es zwar ein Preissenkungssignal“, sagte er Ende August in Berlin. Sein Eindruck von „diesen verrückten Gasmärkten“ sei es jedoch, dass „morgen schon die nächste Entscheidung kommt, die konterkariert“.

Tendenz zur weiteren Preissteigerung

Es ist sehr schwer, die Gaspreise zu prognostizieren. Auch der Branchenverband der Gasimporteure, Zukunft Gas, weist stets darauf hin, dass die Preise an den Gashandelsplätzen nur eine Momentaufnahme zeigen würden. Für die Versorger ist zudem der Anteil der Langfristverträge an den deutschen Erdgasimporten ausschlaggebend: Mit dem Wegfall der russischen Liefermengen ist dieser deutlich gesunken, der Börsenpreis wird relevanter. „Was für Industriekunden und Versorger relevant ist, sind die Preise am Ende des Winters oder für den Winter 2023/24“, betont Zukunft Gas. Für die Lieferungen am Ende des Winters lagen die Preise Ende Oktober etwa bei 140 Euro pro Megawattstunde.

Klar ist jedoch: Mit dem Wegfall der russischen Lieferungen findet am Markt weniger Spekulation statt. Man weiß zumindest sicher, dass kein russisches Gas mehr über die Ostsee fließen wird. Einige Portale für die Wirtschaftsindikatoren, wie etwa Trading Economics, gehen weiter und machen trotzdem eine grobe Prognose für die Entwicklung der Gaspreise unter sonst gleichen Bedingungen. Im ersten Quartal 2023 sollte der Gaspreis an der Börse TTF demnach bei durchschnittlich 102 Euro, im zweiten bei 114 Euro und im dritten Quartal bei 126 Euro pro Megawattstunde liegen. Die Tendenz spricht also für eine weitere Preissteigerung, wenn auch unter dem Vorjahresniveau. Darüber hinaus gibt es zumindest drei Faktoren, die den Gaspreis 2023 beeinflussen könnten.

Bundesregierung führt Gaspreisbremse ein

Die Entlastungsmaßnahme, die ab März greift und rückwirkend auch für Januar und Februar gelten soll, ist für den Endverbraucher besonders relevant. Private Verbraucher sollten 80 Prozent des Erdgasverbrauchs zu einem gedeckelten Preis von zwölf Cent bzw. 80 Prozent ihres Fernwärmeverbrauchs zu 9,5 Cent je Kilowattstunde erhalten. Das Prinzip: Der Staat übernimmt die Differenz im Vergleich zum Marktpreis und zahlt sie an die Endversorger aus. Diese müssen die Ware den Gasimporteuren allerdings zum aktuellen Preis abkaufen, also hat die nationale deutsche Gaspreisbremse keinen dämpfenden Effekt auf den Großhandelsmarkt.

Andererseits könnte die Versuchung der Verbraucher groß sein, wegen staatlicher Unterstützung ihre Preise mehr als nötig anzuheben. Solch eine Missbrauchsklausel hat der Bundestag im Gesetz zwar berücksichtigt. Doch es ist durchaus möglich, dass der gute Wille am Ende doch der Bürokratiemaschine zum Opfer fällt.

Wie funktioniert der Gaspreisdeckel der EU?

Der Preisdeckel, den die EU-Energieminister vor über einer Woche vereinbart haben, muss dagegen genau den Preis im europäischen Großhandel begrenzen. Als Bedingung gilt allerdings die Situation, wenn der Gaspreis am Handelsplatz TTF 180 Euro pro Megawattstunde übersteigt und gleichzeitig mehr als 35 Euro pro Megawattstunde über dem weltweiten Preis für Flüssiggas (LNG) liegt. In diesem Fall würde der sogenannte Marktkorrekturmechanismus im direkten Sinne die Gaspreisobergrenze von 180 Euro einführen und den Großhändlern verbieten, Gas in Europa über diesem Preis zu verkaufen. Als Folge könnte Europa weniger Gas zur Verfügung stehen, wenn die Großhändler sich entscheiden, Gas teurer in Asien zu verkaufen. Allerdings muss diese Situation erst eintreten.

Russischer Lieferstopp über die Ukraine oder Wiederaufnahme des Gastransits über die Jamal-Pipeline

Auch wenn Deutschland so gut wie kein russisches Pipeline-Gas mehr bekommt, kommen in der EU täglich noch rund 42 Millionen Kubikmeter Gas über die Ukraine an, oder etwa 38 Prozent von den maximal vertraglich zugesicherten Mengen. Der russische Staatskonzern Gazprom hat die Liefermengen infolge des Ukraine-Kriegs fast um 50 Prozent reduziert, aber nicht komplett eingestellt. Dieses Gas landet vor allem in Osteuropa. Sollten auch sie der EU nicht mehr zur Verfügung stehen, könnte das zur Erhöhung des Gaspreises an der europäischen Börse führen. Die Rechtsstreitigkeiten zwischen Gazprom und dem ukrainischen Staatsenergieunternehmen Naftogaz wegen des nicht gelieferten Gases können zwar im kompletten Lieferstopp enden, doch im Moment sieht es nicht danach aus.

Vielmehr wird von der russischen Seite nun die Jamal-Pipeline ins Gespräch gebracht, mit einer jährlichen Kapazität von maximal 33 Milliarden Kubikmeter, oder etwa 35 Prozent des jährlichen Gasverbrauchs Deutschlands. Gazprom liefert wegen der Kreml-Sanktionen gegen den Pipeline-Betreiber Europol GAZ bereits seit Mitte Mai kein Gas mehr über Polen. Der russische Energieminister Alexander Nowak hat den europäischen Markt kürzlich als nach wie vor relevant bezeichnet und die Möglichkeit der Wiederaufnahme der Gaslieferungen über die Jamal-Pipeline angedeutet. Allerdings müsste der Kreml zuerst die Sanktionen gegen den Pipeline-Betreiber aufheben, und die Kunden in Europa und Deutschland müssen erst wieder Interesse an Geschäften mit Gazprom zeigen, merkt etwa der österreichische Russland-Experte Gerhard Mangott an.

Inzwischen verlangt der deutsche Gasimporteur Uniper in einem Gerichtsverfahren Schadenersatz von Gazprom – wegen des nicht gelieferten Gases. Das Vertrauen ist zerstört, also ist die Wahrscheinlichkeit einer Zunahme der Liefermengen so gut wie nichtig.