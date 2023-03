Nur 1 Cent pro kWh Strom: Warum können die Araber das und wir Deutschen nicht?

Nur 1 Cent pro Kilowattstunde für Strom: Wo geht denn so was? In Deutschland nicht – dafür aber in der Wüste. In Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) entstehen derzeit im Rekordtempo neue Solarparks, die sich gegenseitig beim Strompreis unterbieten. Das hat ein Berliner Start-up anhand von Erdbeobachtungsdaten herausgefunden. Die Entstehung dieser Kraftwerke bedeutet für die deutsche Wirtschaft erst mal nichts Gutes.