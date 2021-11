Berlin - Der bayerische Ministerpräsident ist das, was man einen Instinktpolitiker nennt. Markus Söder kann Stimmungen erspüren, er greift sie auf und formuliert daraus politische Positionen. Angesichts rapide steigender Energiepreise hat der CSU-Politiker einen neuen Vorstoß gewagt. Warum nicht die Mehrwertsteuer auf Energie und Kraftstoffe senken? Das würde „die Bürger von den schlimmsten Härten entlasten“, sagte Söder der Bild am Sonntag. Eine solche Forderung kommt naturgemäß an.

Hohe Energiepreise treiben die Inflation

Es wäre allerdings zu einfach, den Zwischenruf aus Bayern lediglich als Oppositionsgehabe abzutun, als Einwurf, um die Ampel-Parteien in Berlin unter Druck zu setzen. Dafür ist die Sache zu ernst. Unzweifelhaft stehen viele Haushalte in Deutschland vor einem harten Winter. Die Beratungsgesellschaft co2online geht davon aus, dass die Kosten für eine typische 70 Quadratmeter große Wohnung, die mit Gas beheizt wird, in diesem Jahr um 13 Prozent steigen könnten. Das entspricht 90 Euro. Bei Heizöl fällt der Anstieg mit 44 Prozent noch höher aus – hier läge die Mehrbelastung bei 275 Euro. Auch die Strompreise haben mit durchschnittlich 31,94 Cent je Kilowattstunde ein Niveau erreicht, das einmalig in Europa ist. Kurzum: Das Leben in Deutschland verteuert sich spürbar. Die Inflation lag im Oktober bereits bei 4,5 Prozent, so hoch wie seit 28 Jahren nicht mehr. Im November könnte die 5-Prozent-Marke gerissen werden. Treiber sind, neben statistischen Einmaleffekten, vor allem die Energiepreise.

Es verwundert also nicht, dass die Politik über Entlastung nachdenkt. Überraschend hingegen ist, dass dabei auch ein Instrument ins Blickfeld gerät, das eigentlich als zentral zur Bekämpfung des Klimawandels, zum nachhaltigen Umbau der Wirtschaft angesehen wird: der CO2-Preis. Seit Jahresbeginn fällt er in Deutschland auf den Ausstoß von Treibhausgasen an. 25 Euro pro Tonne CO2 sind fällig. Viel zu wenig, sagt das Umweltbundesamt.

Mehr darf es nicht werden, sagt hingegen Dietmar Bartsch. Der Fraktionschef der Linken will die nächste Stufe beim CO2-Preis streichen. Zum Jahresanfang 2022 ist ein Anstieg auf 30 Euro pro Tonne geplant. Eigentlich. „Die geplante Erhöhung des CO2-Preises um 20 Prozent ab Januar sollte abgesagt und das gesamte Marktmodell vor dem Hintergrund der Preisexplosion auf den Prüfstand gestellt werden“, sagte Bartsch dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Energiepreise seien außer Kontrolle.

Doch da fängt das Dilemma an. Ordnungspolitisch hat der CO2-Preis eine klare Funktion – nämlich Lenkungswirkung. Klimaschädliches Verhalten soll teurer und damit unrentabler werden. Senkt man den Preis, ob nun direkt oder indirekt, wie es Söder vorschlägt, untergräbt ein solcher Eingriff das eigentliche Ziel. Um die ökologischen Kosten abzudecken, müsste der CO2-Preis nach Expertenansicht ohnehin bei mindestens 180 Euro pro Tonne liegen. Die Bundesregierung hat sich darauf verständigt, niedriger anzufangen – auch, um Menschen mit wenig Geld nicht zu überfordern. Bis 2025 soll der Preis schrittweise auf 55 Euro angehoben werden. Ab 2026 bewegt er sich dann in einem Preiskorridor zwischen 55 und 65 Euro und bildet sich danach frei am Markt. Der klare Preispfad soll Wirtschaft und Verbrauchern Planungssicherheit geben. Und deutlich machen: Fossile Energie wird teurer.



CO2-Preis: IW-Forscher schlägt vor, EEG-Umlage abzuschaffen

Wirtschaftswissenschaftler warnen vor einer Abkehr von diesem Prinzip. „Das Preissignal jetzt zu schwächen, wäre problematisch“, sagt Thilo Schaefer, Umweltökonom beim Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Unternehmen und Verbraucher müssten sich darauf verlassen können, dass sich Investitionen in umweltfreundliche Technologien auszahlen. Angesichts hoher Energiepreise schlägt Schaefer vor, die EEG-Umlage schon jetzt komplett abzuschaffen und die Stromsteuern zu senken – auch aus sozialpolitischer Sicht. „Der Strompreis belastet Haushalte mit geringen Einkommen überproportional“, sagte Schaefer der Berliner Zeitung. Denkbar sei außerdem, mit Aufschlägen bei Wohngeld und Hartz IV zielgenau zu unterstützen. Mit diesen Ideen befindet sich Schaefer in guter Gesellschaft. Die meisten Volkswirte raten dazu, an der CO2-Bepreisung festzuhalten und da zu helfen, wo es notwendig ist. Andernfalls könnte die Politik ihre wichtigste Ressource verspielen: Glaubwürdigkeit.