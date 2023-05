Energiekrise „größter Glücksfall der Geschichte“? Investor will Gas in Brandenburg fördern

Das kanadische Unternehmen MCF Energy will durch Erdgasförderung in Brandenburg ein Vermögen verdienen. Umweltschützer befürchten steigende Erdbebengefahr.

Die Abkopplung der Gasversorgung von Russland ist eine große Chance für westliche Energiekonzerne. Der kanadische Konzern MCF Energy wittert in Europa das Geschäft seines Lebens. In Deutschland hat er bereits seine Claims abgesteckt. Unweit von Berlin sind schon die ersten Bohrlöcher errichtet.

MCF-Firmengründer Ford Nicholson ist Experte für die globalen Energiemärkte. Eigenen Angaben zufolge gründete er nach dem Fall der Sowjetunion ein Energieunternehmen in Kasachstan, beteiligte sich an der Ausbeutung von Europas größtem Schwerölfeld in Albanien und war Direktor des Erdgasunternehmens Interoil, das er für mehr als 2,5 Milliarden US-Dollar an den Ölmulti Exxon Mobil verkaufte. „Ich hatte einige Erfolge in meiner Karriere“, sagt der Rohstoff-Magnat in einem MCF-Werbevideo, „aber ich glaube, was heute auf den globalen Energiemärkten passiert, wird einer der größten wirtschaftlichen Glücksfälle der Geschichte sein“.

Billionen-Dollar-Geschäft: EU stuft Erdgas als „nachhaltig“ ein

Die Rechnung scheint einfach: „Sehen Sie, Russland liefert Europa 45 Prozent seines Erdgases. Aber der andauernde Krieg führt dazu, dass die Pipelines versiegen“, sagt Nicholson. Europa brauche Erdgas, „und es wird Billionen von Dollar investieren, um es zu bekommen“, ist sich der Chef von MCF sicher. Schließlich habe die EU dafür gestimmt, Erdgas unter bestimmten Voraussetzungen als „nachhaltig“ einzustufen. „Dies ist enorm wichtig, weil es bedeutet, dass Erdgasunternehmen Anspruch auf Billionen von Dollar an staatlichem und privatem Kapital haben könnten, das für nachhaltige Projekte vorgesehen ist“, fasst Nicholson zusammen. Er glaubt, dass die einzige langfristige Antwort auf die Energiekrise in Europa heimisches Erdgas und Flüssigerdgas (LNG) ist. Und sein Unternehmen sei für diesen Übergang „gut aufgestellt“.

MCF steht mit seinem Team in den Startlöchern. Zur Leitung des Unternehmens gehören altgediente Führungskräfte aus der Wirtschaft und dem Militär, darunter auch der frühere General Wesley Clark, der von 1997 bis 2000 Oberbefehlshaber der europäischen Nato-Truppen war und vorzeitig aus dem Amt entlassen wurde, weil er im Jugoslawienkrieg bei dem sogenannten Vorstoß nach Pristina eine direkte militärische Konfrontation mit der russischen Armee in Kauf genommen hatte.

In Europa hat MCF bereits zwei Explorationsgebiete erworben, um mit der Gasförderung beginnen zu können: Die Vorkommen im österreichischen Welchau sollen im September 2023 erschlossen werden. Auch in Deutschland soll es bald losgehen. „Das Land ist in hohem Maße von Erdgasimporten abhängig“, erklärt Nicholson. Das Fehlen einer modernen inländischen Gasexploration, einschließlich 3D-seismischer Erkundung, stelle eine „einzigartige Gelegenheit für MCF Energy“ dar, teilte MCF mit.

Im brandenburgischen Reudnitz, das rund 70 Kilometer südöstlich von Berlin liegt, soll Gas gefördert werden. „Es handelt sich hierbei um eine bereits bestätigte Gasakkumulation, die durch drei zuvor gebohrte und aufgegebene Bohrlöcher errichtet wurde“, erklärt MCF. „Reudnitz enthält unerschlossene Entdeckungen im Rotliegend-Sandstein aus dem Perm (für Erdgas) und in den Lagerstätten des Zechstein-Karbonats (für Öl)“, heißt es weiter. Um den deutschen Markt zu scannen, hat MCF das im nordrhein-westfälischen Mülheim an der Ruhr ansässige Unternehmen Genexco übernommen.

Landesregierung Brandenburg: Unternehmen muss Standards einhalten

Wie steht das Land Brandenburg zum vermeintlichen Gas-Boom? Auf Anfrage der Berliner Zeitung bestätigte eine Sprecherin des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Energie (MWAE), Genexco beabsichtige einen Bewilligungsantrag beim Brandenburger Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LGBR) zu stellen. „Ein erster Entwurf befindet sich derzeit im LBGR in der Prüfung und soll Ende Mai/Anfang Juni mit der Genexco hinsichtlich seiner Umsetzbarkeit besprochen und abgestimmt werden.“

Sorgen über potenzielle Schäden für die Umwelt hat das Ministerium nicht: „Deutschland verfügt über zahlreiche rechtliche Regelungen, die einen hohen Standard im Bereich der Umwelt-, Anlagen- und Arbeitssicherheit fordern“, teilt das MWAE mit. Es bestehe gesellschaftlicher Konsens, dass die Einwirkungen auf die Umwelt zu minimieren und der Vorsorge gegenüber Umweltschädigungen ein hoher Stellenwert einzuräumen sei. Für die Einhaltung der Gesetze und Verordnungen sei letztlich der Unternehmer verantwortlich.

Die Deutsche Umwelthilfe beruhigt das nicht. „Erdgasförderung belastet das Grundwasser sehr stark“, erklärt der Bundesgeschäftsführer Sascha Müller-Kraenner im Gespräch mit der Berliner Zeitung. In der Regel werde Erdgas durch Fracking gefördert, es erhöhe die Erdbebengefahr und führe zur Industrialisierung der Landwirtschaft. „Es wird eine immense Belastung der Region stattfinden“, befürchtet Müller-Kraenner. Man müsse sich nur die Gasförderungsregionen in den USA ansehen, diese seien ein abschreckendes Beispiel.

Ob sich die Investoren aus Kanada an deutsche Schutzstandards halten werden, wird sich zeigen. Das Ziel von MCF Energy ist es jedenfalls, sich als zukünftig führendes Unternehmen in der Erdgasexploration in Deutschland zu etablieren. Mehrere weitere Anträge auf den Erwerb von Objekten seien bereits im Gange. An potenzielle Investoren gerichtet, hebt Firmenchef Nicholson hervor: „Denken Sie daran – Deutschland ist Europas größter Gasimporteur und hat den größten Energiebedarf.“ Aufgrund der hohen Nachfrage habe MCF kürzlich den Umfang der letzten Finanzierungsrunde um 50 Prozent erhöht.