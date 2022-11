Energiepreisbremsen sollen rückwirkend ab Januar gelten Die Bundesregierung will die oft kritisierte „Winterlücke“ bei den Energiepreisbremsen schließen. Diese sollen zugleich einen Anreiz geben, um Energie einzus... dpa

ARCHIV - Flamme eines Gasherdes. Frank Rumpenhorst/dpa

Berlin -Die Bundesregierung will bei der geplanten Gas- und Strompreisbremse private Haushalte sowie kleinere Firmen rückwirkend ab Januar entlasten. Damit soll eine „finanzielle Entlastungslücke“ zu den Bremsen geschlossen werden, die von März an bis April 2024 wirken sollen. Das geht aus einem am Dienstag vorgelegten Gesetzentwurf des Kanzleramts, des Finanz- sowie des Wirtschaftsministeriums vor. Die Preisbremsen sollen so gestaltet werden, dass sich Energiesparen lohnt, wie es aus Regierungskreisen hieß. Sie seien „einfach und pauschal“.