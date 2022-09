Energiesektor: Schwesig begrüßt Millionenförderung vom Bund Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begrüßt die Förderung des Bundes zum Ausbau der Häfen in Rostock und Lubmin. „Mecklenburg-Vorpommern wird circa 15... dpa

Schwerin/Berlin -Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) begrüßt die Förderung des Bundes zum Ausbau der Häfen in Rostock und Lubmin. „Mecklenburg-Vorpommern wird circa 150 Millionen Euro erhalten vom Bund, um in unsere Häfen Rostock und Lubmin zu investieren“, sagte die Schweriner Regierungschefin am Freitag bei einer Pressekonferenz in der Landesvertretung in Berlin. Mit dem Geld soll zum einen der Rostocker Hafen für den Import von Öl und seinen Transport zur PCK-Raffinerie Schwedt in Brandenburg ertüchtigt werden. Zu anderen sollen die Häfen in Rostock und Lubmin sowie deren Umland zukunftsfähig werden.