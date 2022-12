Energiesparen: Beratung bei Unternehmen und Kommunen begehrt Wie können Unternehmen und Kommunen ihren Energieverbrauch reduzieren? Experten der Wirtschaftsförderung beraten dazu vor Ort. Und der Bedarf wächst in der E... dpa

Potsdam -Unternehmen und Kommunen in Brandenburg haben in der Energiekrise weiter hohen Beratungsbedarf zu Einsparmaßnahmen. Die Energieagentur Brandenburg verzeichnete nach eigenen Angaben allein in den ersten elf Monaten des Jahres 266 Direktberatungen vor Ort. Zum Vergleich: Im gesamten Jahr 2021 waren es 167 Beratungen.