Die Bundesregierung hat sich am Freitag auf die konkreten Formulierungen für das Gebäudeenergiegesetz (GEG) verständigt.



Eine für Montag vorgesehene Anhörung von Experten zum sogenannten Heizungsgesetz kann stattfinden. Eine Formulierungshilfe des Bundeswirtschaftsministeriums war am Freitag beim Ausschuss für Klimaschutz und Energie eingegangen.

Opposition kritisiert „Missachtung des Parlaments“

Die Opposition im Bundestag kritisierte das ungewöhnliche Verfahren mit kurzen Fristen und mehrfachen Nachverhandlungen zwischen den Ampel-Partnern heftig. Der Ausschussvorsitzende Klaus Ernst (Die Linke) schrieb auf Twitter, die Unterlagen seien gegen Freitagmittag gekommen. Aufgrund der Mehrheit im Ausschuss sei er gezwungen, für Montag zur Anhörung einzuladen. „Der Zeitraum ist zu kurz. Eine Missachtung des Parlaments! Keine ausreichende Vorbereitung möglich“, schrieb Ernst.

Die Grünen-Fraktionsvizes Julia Verlinden und Andreas Audretsch erklärten: „Wir halten unser Versprechen ein und erhöhen die Förderung für klimaneutrale Wärme auf bis zu 70 Prozent.“ Der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, Christian Dürr, betonte: „Niemand muss seine funktionierende Gasheizung ausbauen und er kann sie auch jederzeit reparieren.“ Zudem werde der Staat in Vorleistung gehen und eine kommunale Wärmeplanung vorlegen.

Das Umweltbundesamt (UBA) kritisierte, dass auch der Einbau von Holzheizungen staatlich gefördert werde. Im ursprünglichen Gesetzentwurf wurde Holz nur unter Auflagen als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas eingestuft. Für Neubauten war zudem ein weitgehendes Verbot des Einbaus neuer Pelletheizungen vorgesehen. Nach derzeitigem Stand wäre der Einbau von Holzheizungen nun weitgehend ohne Einschränkungen erlaubt und könnte auch gefördert werden. Im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung (NOZ) erklärte der UBA-Experte für Luftqualität, Marcel Langner, er rechne mit einem deutlichen Anstieg des Einsatzes von Holz zum Heizen und einer entsprechend höheren Feinstaubbelastung. „Wir erwarten, dass die deutschen Feinstaub-Emissionen um mindestens fünf Prozent ansteigen werden“, sagte er der NOZ.

Sozialverband: Menschen in Altersarmut dürfen nicht auf der Strecke bleiben

Auch in sozialpolitischer Hinsicht sorgte die Ampel am Freitag für Aufregung. Ursprünglich sollte für über 80-jährige selbstnutzende Eigentümer von bis zu sechs Wohnungen die Pflicht entfallen, im Havariefall eine fossile Heizung durch einen neuen Körper mit einem Anteil von 65 Prozent Ökostrom zu ersetzen. Diese Ausnahme gilt nun nicht mehr. Die FDP-Fraktionsvizechefin Carina Konrad erklärte, die Regel wäre verfassungsrechtlich nicht tragbar gewesen, durch eine spezielle Sozialkomponente sollten soziale Härten abgefedert werden. Zudem werde es die Möglichkeit der Inanspruchnahme von günstigen Darlehen der KfW geben.



Die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, kritisierte im Gespräch mit der Berliner Zeitung: „Was mich nachdenklich stimmt, ist die Art und Weise, wie das Gesetz zustande gekommen ist.“ Die Mitglieder des VdK hätten zum Teil immer noch Angst davor, dass sie die Kosten nicht tragen könnten oder ihr Haus verlören. „Die Härtefallregelung bedarf einer klaren Kommunikation für Eigentümer und Mieter“, sagte Bentele. Anträge müssten einfach gestellt werden können und sollten dann im Sinne der betroffenen Menschen schnell entschieden werden. „Ein Pflegehaushalt kann kaum eine Sanierung leisten und eine Witwe in Altersarmut auch nicht.“