Enpal-Gründer: Unsere Solar-Handwerker kämpfen jeden Tag auf Dächern gegen die Klimakrise

Als Mario Kohle seine erste Firma gründete, war er 24 Jahre alt. Firma Nummer zwei gibt es inzwischen auch schon wieder seit sechs Jahren. Der von ihm geführte Solaranlagenanbieter Enpal ist profitabel und hat 2000 Beschäftigte. Dabei wollte der inzwischen 39-Jährige eigentlich mal Fußballer werden wie sein Großvater, der sehr erfolgreich in der National-Elf der DDR kickte.

Wir treffen Kohle in einem Großraumbüro des umgebauten Kaufhauses am Ostbahnhof. Dort belegt Enpal eine gesamte Etage, in der es früher einmal eine Kartbahn über den Verkaufsräumen gab. Um schnelle Rundenzeiten geht es dort aber irgendwie noch immer.

Herr Kohle, Sie wollen mit Enpal in spätestens sieben Jahren eine Million Solaranlagen auf die Dächer gebracht haben. Ist Ihnen die Million wichtig?



Ja, klar. Aber auch wenn wir am Ende nur 900.000 Anlagen installieren, ist das immer noch besser, als hätten wir uns 100.000 Anlagen vorgenommen und dann 110.000 geschafft. Für Zaghaftigkeit ist bei dem Thema keine Zeit mehr.

Was hängt für Sie davon ab?



Wenn wir eine Million Solaranlagen anschließen, entspricht das der Leistung von zwanzig mittleren Kohlekraftwerken. Es geht also um was.

Es gab im Großraumbüro von Enpal mal eine Glocke, die immer dann geläutet wurde, wenn ein Neukundenvertrag abgeschlossen wurde. Warum gibt es sie nicht mehr?



Weil das so häufig passierte, dass sie kaputtgegangen ist. Anfangs waren viele noch erschrocken und dachten an Feueralarm, wenn sie geläutet wurde. Später passierte das mehr als hundertmal am Tag. Das hat die Glocke irgendwann nicht mehr mitgemacht.

Das hat aber schon auch in bisschen was von Callcenter-Druck und Drückerkolonne, oder?



Nein. Wir rufen doch keinen Kunden ungefragt an. Und: Immer mehr Kunden kommen über Empfehlung durch Nachbarn oder Verwandte zu uns. Wir wollen überzeugen. Wir bieten den Ausstieg aus fossiler Energie, die Unabhängigkeit von großen Energieversorgern, und unsere Kunden können dabei noch Geld sparen und Kohlendioxid vermeiden. Es ist gut für die Welt und gut fürs Portemonnaie. Kunden dafür zu begeistern, ist unsere Mission. Außerdem installieren wir nicht nur immer mehr Anlagen, unsere Kunden werden auch immer zufriedener. Das ist ja das Schöne daran.

Bekommen die Verkäufer Provision?



Natürlich.

Warum machen Sie das eigentlich?



Weil ich den Klimawandel tatsächlich für alarmierend halte und die Auswirkungen mich schon jetzt wirklich ängstigen. Strom aus Sonne statt aus Kohle, Gas oder Öl zu gewinnen, ist eine Chance, die Erderwärmung aufzuhalten. Alles, was wir dafür brauchen, die Solarpanele, die Batterien, die Technologie, gibt es seit Jahren. Wir müssen es nur endlich machen.

Sind Sie mit der Klimapolitik der Bundesregierung zufrieden?



Ich glaube schon, dass endlich allen klar ist, dass etwas passieren muss. Aber das geht zu langsam. Dabei könnten wir schon viel Tempo gewinnen, wenn wir nur an den kleinen Schrauben drehen würden.

Zum Beispiel?



Es gibt in Deutschland 900 lokale Stromnetzbetreiber, bei denen eine neue Solaranlage angemeldet werden muss. Dafür hat jeder Netzbetreiber ein eigenes Formular. Wir beschäftigen mittlerweile deutlich mehr als 100 Leute, die nichts anderes machen, als mit den Netzbetreibern zu korrespondieren. Teilweise noch immer per Fax. Das ist doch irre.

Büro von Enpal mit Blick auf dem Fernsehturm in Berlin Emmanuele Contini

Sie treten mit großer Leidenschaft für den Kampf gegen den Klimawandel ein. Wenn Sie 20 Jahre jünger wären: Könnten Sie sich vorstellen, auf der Seite der Letzten Generation zu kämpfen?



Wir haben hier bei Enpal über tausend Solar-Handwerker, die kämpfen jeden Tag auf unseren Dächern gegen die Klimakrise. Wir machen. Das ist viel effektiver.

Sie kamen 1984 in Strausberg zur Welt. Welche Erinnerungen haben Sie an die DDR?



Ich war fünf, als die Mauer fiel. Ich erinnere mich an eine sehr glückliche Kindheit.

Die ersten zehn Jahre nach dem Ende der DDR haben Sie als Schüler erlebt und sicher auch, dass Eltern von Klassenkameraden ihre Jobs verloren haben und Lebensmodelle zusammengebrochen sind. Inwiefern?



Mein Vater war Fernsehmechaniker. Bis zur Wende war er ein gefragter Mann. Als die Mauer gefallen war, ließ niemand mehr sein altes DDR-Gerät reparieren, sondern man kaufte sich die ersehnte West-Glotze. Mein Vater wurde dann Versicherungsvertreter.

Wie haben Sie das wahrgenommen?



Es hat mich beeindruckt. Er hat die Veränderung als Chance verstanden und was Eigenes aufgezogen. Möglicherweise hat mich das geprägt. Auf jeden Fall hat mir die Wende die sehr nachhaltige Erfahrung verschafft, dass nichts ewig existiert und einem sicher Geglaubtes schnell abhandenkommen kann. Was ich in meinem Leben machen wollte, sollte also nicht vor allem sicher, sondern erst mal cool sein.

Strausberg war immer ein Ort, an dem der öffentliche Dienst eine große Rolle spielte. Dort hatte das Ministerium für Nationale Verteidigung der DDR seinen Sitz. Nach der Wende wurde Strausberg ein wichtiger Bundeswehr-Standort. Dadurch wurde viel abgefedert, und es gab nicht einen solchen Zusammenbruch wie in vielen Industrieregionen. Aber ich habe das tatsächlich bei meinem eigenen Vater erlebt.

Sie dachten sogar an eine Fußball-Karriere …



Genau. Mein Opa war Profi-Fußballer in der Nationalmannschaft der DDR. Ein Spiel, ein Tor, Trefferquote 100 Prozent. Toll. Dann wurde auch noch Michael Ballack Profi-Fußballer, als ich 13 war. Ich musste dann aber erfahren, dass neben dem Berufswunsch auch noch so was wie Talent nötig ist. Und das hat es von meinem Großvater leider nicht bis zu mir geschafft.

Sind Sie selbst drauf gekommen?



Ja. Ich habe es dann mit Starcraft versucht und von einer Karriere als professioneller Computerspieler geträumt. Aber auch da war ich nicht gut genug. Durch Learning by Losing bin ich dann darauf gekommen, dass ich ganz gut organisieren kann. Ich habe zum Beispiel ein eigenes Fußballturnier in Strausberg auf die Beine gestellt. Das hat mir Spaß gemacht.

Wie lief es in der Schule?



Gut. Abitur mit eins komma null.

Mit Leichtigkeit oder Fleiß?



Fleiß. Ich hatte mich irgendwann doch entschlossen zu studieren und es dafür auf ein Stipendium abgesehen, um es mir leisten zu können. In der elften Klasse erkundigte ich mich bei der Studienstiftung des deutschen Volkes nach den Bedingungen und erfuhr, dass Supernoten nötig seien. Dann habe ich das durchgezogen. Es ging sogar so weit, dass ich mit dem Lehrer diskutiert habe, wenn ich in einem Test mal eine Zwei bekam und ich fand, dass das klar eine Eins sei.

Gab es Druck von Ihren Eltern?



Überhaupt nicht. Ich wollte das.

Emmanuele Contini Zur Person Mario Kohle, Jahrgang 1984, wurde in Strausberg bei Berlin geboren. Dort ging er auch zur Schule, machte das Abitur und studierte an der privaten Hochschule für Wirtschaft und Management WHU in Vallendar/Koblenz BWL und Unternehmensführung. 2008 gründete er mit einem Strausberger Schulfreund die Firma Käuferportal. 2017 folgte die Gründung von Enpal.

Was wollten Sie studieren?



Jura. Ich wollte Anwalt werden. Das klappte aber nicht. Ich hatte mich zwar beworben, wurde aber nicht aufgenommen, was sicher richtig war.

Warum?



Ich glaube, dass meine Stärke darin besteht, eine Vision ziemlich konkret entwickeln zu können und dann die richtigen Leute zusammenzusuchen, um sie tatsächlich umzusetzen. Für Visionen ist in der Justiz aber nicht viel Raum. Es wäre mir dort bald sicher zu eng geworden.

Und da war BWL passender?



Ich habe BWL und Unternehmensführung studiert, weil ich mir dachte, wenn ich ein Fußballturnier organisieren kann, bekomme ich auch eine Firma hin. Ich fand es schon cool, eine eigene Firma zu gründen.

Damals hatten die Samwer-Brüder schon einige Firmen gegründet und sehr schnell wieder für viele Millionen verkauft. Wollten Sie auch das große Geld machen?



Bestimmt spielte das damals auch eine Rolle. Aber im Studium änderte sich das. Es ging vor allem darum, etwas Neues zu schaffen, ein Problem zu lösen und etwas zu bewegen.

Sie hatten sich an der privaten Elite-Uni WHU beworben und wurden angenommen. Warum zog es Sie ausgerechnet dorthin? Weil auch die Samwers dort studiert hatten?



Vielleicht bin ich durch sie auf die WHU aufmerksam geworden. Aus meiner Sicht war das damals die beste Uni, die es für BWL gab.

Wie viel kostete dort ein Semester?



Damals waren es 5000 Euro.

Die hatten Sie?



Nein. Die Uni vergibt auch Studienplätze an Leute, die das Geld nicht haben. Solch einen Platz habe ich bekommen, später dann ein Stipendium.

Wie viele Ossis gab es dort unter den Studierenden?



Nicht viele. In meinem Jahrgang waren 85 Leute. Davon kamen, glaube ich, fünf aus dem Osten. Mein Mitbewohner kam aus Bautzen und wurde damals Jahrgangssprecher.

Wie war es, als Ossi an einer westdeutschen Elite-Uni anzutreten?



Erst mal war ich ziemlich allein. 600 Kilometer weg von zu Hause. In der Schule war ich immer der mit den besten Noten, und plötzlich hatte etwa jeder Dritte ein Eins-Komma-null-Abi. Das war schon eine andere Welt, und es gab ein paar Anpassungsthemen. Aber ich fand es in erster Linie wahnsinnig aufregend.

Welche Anpassungsthemen meinen Sie?



Na, die meisten haben da schon geguckt, wenn ich berlinert habe und kaum Englisch konnte. Es hat lange gedauert, ein Teil des Teams zu sein.

Hat man Sie spüren lassen, dass sie aus dem Osten kommen oder nicht ein Kind aus reichem Hause sind?



Nein. Ich wurde auch nicht gemobbt, wenn Sie das meinen. Das hätte mich auch nur extrem hungrig gemacht, es ihnen umso mehr zu beweisen. Einen größeren Motivationsbooster hätte es nicht geben können. Es wäre ein Geschenk gewesen. Außerdem waren da ja nicht nur Kinder aus Millionärshaushalten, und es zählte überhaupt nicht nur das Geld. Es gab eine harte Leistungsauswahl. Die Uni sagt selbst, dass dort jeder studieren kann, der will – wenn die Leistung passt.

Wurden Sie schon mal auf Ihre Herkunft aus dem Osten angesprochen?



Nein.

Würden Sie offen damit umgehen?



Klar, ich bin stolz darauf, Ossi zu sein.

Sie sagten, das Studium habe Geld als Motivation in den Hintergrund gerückt. Was war passiert?



Da kamen alle zwei, drei Wochen Unternehmer vorbei und erzählten von ihren Gründererfahrungen. Hinterher konnte man mit denen noch quatschen. Manchmal drückte einer einem dann seine Karte in die Hand und sagte, dass man ihn anrufen könne, wenn man selbst mal eine Firma aufbauen will. Das waren keine MDax-Chefs mit Zweireiher und Krawatte, sondern Leute, die nicht viel älter waren als ich selbst. Leute, die vor zehn Jahren noch Studenten waren wie ich jetzt und nun Unternehmen mit ein paar Hundert Leuten führen. Das war total inspirierend.

Volkmar Otto Zum Unternehmen Enpal wurde ursprünglich unter dem Namen Evergreen an den Start gebracht. Das Geschäftsmodell ist es, Solaranlagen samt Batteriespeicher zu installieren und zu vermieten. Finanziert wird die Vermietung über Bankkredite. Inzwischen wurden in Deutschland mehr als 50.000 Solaranlagen installiert und Enpal schreibt schwarze Zahlen. Im vergangenen Jahr lag der Umsatz bei 413 Millionen Euro. Der Unternehmenswert wird auf mehr als zwei Milliarden Euro geschätzt.

An wen erinnern Sie sich?



Lukasz Gadowski zum Beispiel. Der war damals Ende 20 und hatte gerade Studi VZ gegründet. Der ist später tatsächlich zu einem Freund und Förderer, dann auch Investor von Enpal geworden. An der WHU habe ich auch Viktor Wingert kennengelernt, mit dem ich zusammen Enpal gegründet habe. Wir haben zusammen studiert. Der stammt aus Russland und kam als Kind nach Deutschland.

Sie haben nach dem Studium zunächst das Unternehmen Käuferportal gegründet, Ihre Anteile für angeblich zehn Millionen Euro verkauft und unmittelbar danach Enpal gegründet. Sie hätten sich auch einige Zeit zur Ruhe setzen können. Haben Sie die schnelle Gründung manchmal bereut?



Nie. Ich wollte Käuferportal ja nicht loswerden, sondern habe meine Anteile verkauft, um Enpal gründen zu können. Wenn dann Geld nötig war, konnte ich selbst was reingeben. Das hat total geholfen.

Was ist Ihr wertvollster privater Luxusgegenstand?



Ein Tesla, der nun aber auch schon fast vier Jahre alt ist.

Und mit dem Sie schon mal in einem von Klimaaktivisten verursachten Stau gestanden haben?



Nicht nur einmal.

Mit welchen Gefühlen?



Ich versuche, gelassen zu bleiben, und tröste mich damit, selbst der Klimaaktivist mit den wirkungsvolleren Aktionen zu sein.