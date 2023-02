Entlastung für Gaskunden auch in Brandenburg in Sicht Gaskunden können sich auch in Brandenburg nach satten Preiserhöhungen auf eine Entlastung einstellen. Die regionalen Unternehmen Energie Mark Brandenburg (EM... dpa

Potsdam/Cottbus -Gaskunden können sich auch in Brandenburg nach satten Preiserhöhungen auf eine Entlastung einstellen. Die regionalen Unternehmen Energie Mark Brandenburg (EMB) und Spreegas kündigten an, ab 1. Mai den Preis in der Grundversorgung um rund 20 Prozent zu senken. Davon seien rund 26.000 Kunden beider Unternehmen betroffen, sagte ein Sprecher von EMB am Freitag. Spreegas (Cottbus) und EMB (Michendorf bei Potsdam) sind Töchter der Berliner Gasag. Die genaue Höhe der Preissenkung stand noch nicht fest.