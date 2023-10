Krieg in Israel gefährdet LNG-Exporte nach Europa – Gaspreis steigt kräftig

Israel befindet sich seit Sonntag im Kriegszustand. Nach dem Angriff der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung ordnete das dortige Verteidigungsministerium am Montag an, die Gasförderung am Tamar-Feld im östlichen Mittelmeer vorerst einzustellen. Der Betreiber des Gasfelds ist der amerikanische Energiekonzern Chevron Corporation.

Die Versorgung im eigenen Land scheint vorerst gedeckt. Andere Länder rechnen jedoch mit erheblichen Konsequenzen, die sich direkt oder indirekt daraus ergeben werden. Schon jetzt verzeichnen die Abnehmer von Flüssigerdgas (LNG) einen Rückgang der Importe. Israelische Gaslieferungen nach Ägypten gingen zum Beispiel um 20 Prozent zurück, schreibt das Nachrichtenportal Bloomberg. Die Weiterlieferungen nach Europa seien somit gefährdet. Das nordafrikanische Land wäge die Auswirkungen auf seine Pläne für den Export von Flüssigerdgas ab, nachdem am Freitag die letzte Ladung nach Europa verschifft worden sei.

Gaspreis: Schließung des Tamar-Gasfeldes treibt die Futures weiter nach oben

Wie lange das Gasfeld in Tamar geschlossen bleibt, ist unklar. Der Gaspreis, der zuvor schon auf ein Leck in der Pipeline zwischen Finnland und Estland mit einem Anstieg reagierte, steigt an der europäischen Gasbörse TTF in Rotterdam infolge der Hamas-Angriffe auf Israel weiter an. Am Dienstagmittag erreichte er einen neuen Höchstwert seit mehr als sechs Monaten von rund 48,80 Euro pro Megawattstunde oder plus 14 Prozent zum Vortag. Im Vergleich zum Tiefstand im Mai von rund 27 Euro pro Megawattstunde ist das ein Preisanstieg von 66 Prozent.

Das Tamar-Feld ist eine der wichtigsten Erdgasquellen in der israelischen Region. Bisher wurde das gewonnene Gas über eine Unterwasserpipeline in die südisraelische Stadt Aschkelon gepumpt. Um den Energiebedarf im Land weiterhin decken zu können, werden nun alternative Kraftstoffe verwendet werden, zitiert die Zeitung The Times of Israel aus einer Erklärung des Energieministeriums des Landes.

Israels LNG für Europa: Von der Leyen unterzeichnete 2022 ein Gasabkommen

Die Aktivitäten israelischer Gaslieferanten in Tamar und der Gasexport nach Jordanien und Ägypten haben dem Land zu einer neuen Energieunabhängigkeit verholfen. Die Lieferungen nach Europa finden im Rahmen eines Abkommens der EU mit Israel und Ägypten statt, das EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen im Juni 2022 als Alternative zum russischen Pipeline-Gas unterzeichnete. Das größte Erdgasfeld des Landes, Leviathan, ist weiterhin in Betrieb. Ob und wann auch dort die Gasförderung eingestellt wird, ist unklar. „Wir beobachten die Ereignisse weiterhin genau und bereiten uns in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien und verschiedenen Gremien auf alle Szenarien vor“, sagte Israels Energieminister Jacob Blitshtein.

Versorgungsrisiken nehmen auch andernorts zu. Neben dem am Wochenende entdeckten Leck in der Balticconnector-Pipeline zwischen Finnland und Estland wirken sich anhaltende Streiks australischer LNG-Mitarbeiter ebenfalls auf den Gaspreis aus und treiben ihn weiter in die Höhe. Angesichts des bevorstehenden Winters in Europa wird befürchtet, dass die Energieversorgung in diesem Jahr erneut mit Risiken verbunden ist.



