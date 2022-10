Erdgaspreise sinken - Russland liefert wieder nach Italien Europäisches Gas ist wieder günstiger geworden. Was ist der Grund dafür? dpa

Amsterdam/Frankfurt -Der Preis für europäisches Erdgas ist am Mittwoch merklich gefallen. Der Terminkontrakt TTF für niederländisches Erdgas sank am Vormittag um rund 6 Prozent auf 160 Euro für eine Megawattstunde. Mit 155 Euro erreichte er zeitweise den niedrigsten Stand seit Ende Juli. Der niederländische Terminkontrakt TTF ist in Europa eine Benchmark im Erdgashandel.