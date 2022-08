Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan traf am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und UN-Generalsekretär António Guterres in Lwiw im Westen der Ukraine zusammen. Bei dem Treffen standen militärische und wirtschaftliche Themen auf der Agenda. In machen Fällen geht es sogar um beides gleichzeitig: So will die Türkei gemeinsam mit der Ukraine eine Fabrik für türkische Drohnen bauen. Die Ukraine setzt Bayraktar-Drohnen im Kampf gegen die russischen Angreifer ein. Die Türkei hatte vor dem Krieg mehrere Kampfdrohnen dieses Typs an die Ukraine verkauft, von denen bisher zwölf geliefert worden sein sollen. Zu Lieferungen während des Krieges gibt es keine Angaben. Kreml-Sprecher Dimitri Peskow hatte vor einigen Tagen gewarnt, dass eine solche Fabrik als militärisches Ziel eingestuft und daher umgehend zerstört werden würde.

Selenskyj fordert die Uno zur Sicherung des Atomkraftwerks Saporischschja auf. „Die Vereinten Nationen müssen die Sicherheit dieses strategischen Objekts, seine Entmilitarisierung und seine vollständige Befreiung von den russischen Truppen gewährleisten“, erklärte Selenskyj nach einem Treffen mit UN-Generalsekretär António Guterres in Lwiw. Der ukrainische Staatschef warf Russland „vorsätzliche“ Angriffe auf die Nuklearanlage vor. Der wiederholte Beschuss des Atomkraftwerks im Süden der Ukraine – für den sich die Ukraine und Russland gegenseitig verantwortlich machen – hat auch die geplante Besichtigung des Kraftwerks durch UN-Inspekteure faktisch unmöglich gemacht.

Auch die Getreidelieferungen sind ein wichtiges Thema zwischen den Vereinten Nationen, der Türkei und der Ukraine: Bei dem Gespräch ging es auch um die Getreidelieferungen auf dem Seeweg aus der Ukraine, die nach monatelanger Blockade Anfang August wiederaufgenommen worden waren.

Mit Guterres habe er vereinbart, dass die Koordination der Getreidelieferungen fortgesetzt werden solle, teilte Selenskyj mit. Dafür wurde ein Koordinationszentrum in Istanbul eingerichtet, an dem Vertreter der Ukraine, Russlands, der Uno und der Türkei beteiligt sind. Das Zentrum überwacht die sichere Durchfahrt der ukrainischen Frachtschiffe auf den festgelegten Routen. Die Wiederaufnahme dieser durch den Krieg blockierten Lieferungen wurde unter Vermittlung der Uno und der Türkei vereinbart. Inzwischen liefen 25 Schiffe mit Getreide aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen aus.

Die Türkei sieht in ihrer Vermittlerrolle im Ukraine-Krieg auch die Chance, sich wirtschaftlich neu aufzustellen. Bei dem Treffen wurde unter anderem über Möglichkeiten der Mitwirkung der Türkei beim Wiederaufbau der Infrastruktur in der Ukraine diskutiert.

Erst kürzlich hatte Erdogan bei einem Besuch in Sotschi mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine umfassende Wirtschaftszusammenarbeit vereinbart. Unter anderem kamen die Länder überein, dass die Türkei Öl- und Gaslieferungen aus Russland künftig in Rubel bezahlen kann. Mit dieser Maßnahme will Erdogan auch die Inflation bekämpfen, die in der Türkei mittlerweile 80 Prozent beträgt.

Vor diesem Hintergrund könnte auch eine spektakuläre Entscheidung der türkischen Zentralbank vom Donnerstag gesehen werden. Die Zentralbank senkte zur völligen Überraschung der Märkte den Leitzins von 14 auf 13 Prozent. Die Bank verwies am Donnerstag zur Begründung auf „Unsicherheiten hinsichtlich des weltweiten Wachstums und geopolitische Risiken“. Analysten zeigten sich angesichts der derzeitigen Inflationsrate von rund 80 Prozent höchst überrascht von dem Schritt.

Die Zentralbank hatte den Leitzins zuletzt fast acht Monate lang unverändert gelassen, während Ökonomen sich für eine Anhebung aussprachen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan weist die gängige Lehrmeinung zurück, dass Zentralbanken bei hoher Inflation die Zinsen anheben sollten.

Höhere Zinsen erhöhen die Kosten für Kredite, wodurch in der Theorie wiederum die Nachfrage sinkt. Erdogan vertritt hingegen den Standpunkt, dass hohe Zinsen zu hoher Inflation führen. Er verweist auch auf islamische Regeln, die Wucherzinsen verbieten. Seit 2019 hat Erdogan drei Chefs der Zentralbank gefeuert.

Timothy Ash, Finanzexperte von BlueBay Asset Management, bezeichnete die aktuelle Zentralbankentscheidung als „einfach nur irre“. „Ich denke nicht, dass irgendjemand das erwartet hat“, sagte er der Nachrichtenagentur AFP.

Erdogan hat mit seinem finanzpolitischen Kurs das Wirtschaftswachstum in der Türkei angekurbelt: Die anhaltend hohe Inflation zwingt Bürger und Unternehmen zu erhöhtem Konsum, weil ihr Geld ansonsten massiv an Wert verliert. Der Wertverfall der türkischen Lira belastet jedoch die Haushalte. Experten halten Gegenmaßnahmen der Regierung für nicht ausreichend, um dies auszugleichen. (mit dpa und AFP)