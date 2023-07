Erdogan und Putin: Kommt es nun zum Bruch?

Die türkische Lira ist am Montag auf ein neues Rekordtief abgestürzt. Pro Dollar wurden 26,36 Lira fällig – damit erreicht die Währung ihren niedrigsten Wert seit der Währungsreform in der Türkei im Januar 2005. Die finanzpolitische Wende von Präsident Recep Tayyip Erdogan greift bislang offenkundig nicht, die Inflation ist weiter hoch und könnte wieder ansteigen. Nach seiner Wiederwahl im Mai hatte Erdogan den liberalen Ökonomen Mehrmet Simsek zum Finanzminister und die Wall-Street-Bankerin Hafize Gaye Erkan zur Zentralbankchefin ernannt. Ökonomen hofften auf eine Rückkehr zu einer konventionellen Finanz- und Wirtschaftspolitik, nachdem sich Erdogan monatelang gegen höhere Zinsen verwehrt hatte. Die Zentralbank verdoppelte daraufhin im Juni die Leitzinsen auf knapp 15 Prozent. Größere Entscheidungen blieben bis auf die Verdreifachung der Kraftstoffsteuer bislang aber aus. Das nächste geldpolitische Treffen der Zentralbank ist am Donnerstag. Analysten von JPMorgan erwarten eine weitere Anhebung der Zinsen um 2,5 Prozentpunkte auf 17,5 Prozent.

Faktisch ist die Türkei kaum noch handlungsfähig. Die Netto-Devisenreserven der türkischen Zentralbank waren im Juni zum ersten Mal seit 21 Jahren unter null auf -0,2 Milliarden Lira gefallen. Das Land steht vor einer schweren Finanzkrise, wie Brad W. Setser vom Council on Foreign Relations in einer kürzlich veröffentlichten Studie mit dem Titel „Die steigenden Zahlungsbilanzrisiken der Türkei“ feststellte. Erdogan ist daher auf der Suche nach einem „Sugardaddy“, um einen Crash zu verhindern. Wie Seymour Hersh auf Substack berichtet, scheint der Präsident der USA, Joe Biden, angeboten zu haben, kurzfristig diese Rolle zu übernehmen. Biden versprach demnach, dass der Internationale Währungsfonds der Türkei eine dringend benötigte Kreditlinie in Höhe von elf bis 13 Milliarden US-Dollar gewähren werde. Erdogan soll mit Bidens Hilfe „endlich das Licht gesehen und erkannt haben, dass es ihm mit der Nato und Westeuropa besser geht“, kommentierte ein Beamter der Vereinigten Staaten.

Die schwierige wirtschaftliche Lage dürfte nämlich einer der Gründe sein, warum Erdogan vor einigen Tagen eine geopolitische Volte geschlagen und überraschend dem Nato-Beitritt Schwedens zugestimmt hat. Außerdem hat er einige ukrainische Offiziere nach Kiew zurückgeschickt und damit den russischen Präsidenten Wladimir Putin brüskiert. Diesem hatte er zugesagt, die Offiziere erst nach dem Ende des Krieges aus der Gefangenschaft zu entlassen. Putin revanchierte sich umgehend: Er ließ den Getreide-Deal mit der Ukraine platzen, womit der Türkei ein äußerst lukratives Geschäft verloren geht. Die Türkei wickelte die Schiffsladungen bisher als Vermittler im Hafen Istanbul ab.

Erdogan sieht sich einer schwierigen Situation gegenüber: Brad Setser schreibt, dass die Türkei „kurz davor ist, tatsächlich keine nutzbaren Devisenreserven mehr zu haben – und vor der Wahl steht, ihr Gold zu verkaufen, einen vermeidbaren Zahlungsausfall zu erleiden oder die bittere Pille einer vollständigen Politikwende zu schlucken, und möglicherweise einem IWF-Programm zustimmen muss“. Über ein IWF-Programm würde der Westen wieder deutlich mehr Einfluss auf die türkische Regierung erhalten.

Ein weiterer Aspekt der komplizierten wirtschaftlichen Probleme, mit denen die Türkei konfrontiert ist, besteht darin, dass die türkischen Banken der Zentralbank des Landes so viel Geld geliehen haben, dass „sie ihre inländischen Dollareinlagen nicht zurückzahlen können, sollten die Türken jemals die Mittel zurückfordern“. Eine besondere Ironie sei, so Setser, dass Erdogan offenbar seine Rechnungen für russisches Gas nicht bezahlt. Putin habe Erdogan russisches Gas auf Kredit geliefert, bisher habe der staatliche Gasimporteur auf die Bezahlung verzichtet. Moskau soll auch deswegen besonders verärgert sein über Erdogan.

Dieser hat jedoch auf mehreren Ebenen spekuliert, vor allem, um die Wahlen zu gewinnen, was ihm nun auf die Füße fallen könnte. Ökonomen erwarten laut AFP, dass die Inflation wegen der im Mai angekündigten massiven Ausgabenpläne bald wieder steigen dürfte. Wegen Maßnahmen wie der staatlichen Übernahme der Kosten für Gas hat auch die türkische Staatsverschuldung im Juni ein neues Rekordlevel erreicht. Die offizielle Teuerungsrate hatte im Oktober vergangenen Jahres mit 85 Prozent ihren Höhepunkt erreicht und ging seitdem zurück. Im Juni lag sie aber immer noch bei 38,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Unabhängige Experten gehen außerdem von drastisch höheren Raten in der Realität aus – etwa von mehr als 100 Prozent noch im Juni.

Die Türkei versucht nun, sich als Rüstungsexporteur zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen: Nach dem erfolgreichen Verkauf von Drohnen will nun auch Saudi-Arabien einsteigen. Dazu sei der „größte Verteidigungs- und Luftfahrtexportvertrag in der Geschichte der Republik Türkei“ abgeschlossen worden, twitterte der Chef des Drohnenherstellers Baykar, Haluk Bayraktar, am Dienstag. Dazu zählten auch Aufklärungs- und Kampfdrohnen des Typs Akinci. Zum Umfang des Geschäfts wurden keine Angaben gemacht.

Die Abkommen wurden auf der Golf-Reise Erdogans abgeschlossen, der einem Bericht der staatlichen türkischen Nachrichtenagentur Anadolu zufolge dieser Tage auch mit Kronprinz Mohammed bin Salman (MBS) zusammenkam - ein brisanter Besuch, denn MBS hat erst kürzlich die Abhängigkeit seines Landes von den USA reduziert, orientiert sich stärker nach China und Russland.

Erdogan schloss bei seiner Reise außerdem Vereinbarungen in den Bereichen Energie, Direktinvestitionen und Kommunikation ab. Ob auch über Kredite zum Überleben gesprochen wurde, ist nicht bekannt.

Ob die Kredite vom IWF wirklich an Erdogan überwiesen werden, ist zum jetzigen Zeitpunkt lediglich Spekulation. Es ist auch nicht klar, ob eine von den USA gewährte Finanzspritze wirklich eine nachhaltige Rückkehr Erdogans in den Schoß des Westens bewirken würde. Es ist durchaus denkbar, dass Erdogan auf Zeit spielt und das Geld von Joe Biden als Zwischenfinanzierung nimmt, vielleicht sogar, um Putins Gasrechnungen zu bezahlen. Er hat schließlich noch Trümpfe im Ärmel: So ist nicht ausgemacht, dass die türkische Parlamentsversammlung dem Nato-Betritt Schwedens tatsächlich zustimmen wird. Einen Vorwand braucht Erdogan dazu gar nicht zu suchen: Nach der Einigung auf dem Nato-Gipfel hatte ein schwedisches Höchstgericht die von Erdogan geforderte Auslieferung von zwei Türken gestoppt, gegen die die türkische Regierung Terrorismus-Vorwürfe erhoben hat.