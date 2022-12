Erhöhter Krankenstand beeinträchtigt S-Bahn-Verkehr Zahlreiche Krankheitsfälle beim Personal haben am Montag im Berliner S-Bahn- und Regionalverkehr zu einigen Einschränkungen geführt. So fielen am Nachmittag ... dpa

ARCHIV - Fahrgäste steigen in eine S-Bahn ein. ld/dpa/Symbolbild Monika Skolimowska/dpa-Zentralbi

Berlin -Zahlreiche Krankheitsfälle beim Personal haben am Montag im Berliner S-Bahn- und Regionalverkehr zu einigen Einschränkungen geführt. So fielen am Nachmittag die Züge der Linie S26 zwischen Teltow Stadt und Potsdamer Platz aus, wie die S-Bahn auf Twitter mitteilte. Die S75 wiederum fuhr am Montagnachmittag nur im 20-Minuten-Takt.