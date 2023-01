Erneut Post-Warnstreiks in Berlin und Brandenburg Erneut sind Pakete und Briefe auch in Berlin und Brandenburg bei der Deutschen Post liegen geblieben. Die Gewerkschaft hat in beiden Bundesländern am Samstag... dpa

ARCHIV - «Warnstreik!» steht auf einem Schild. Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

Berlin/Potsdam -Erneut sind Pakete und Briefe auch in Berlin und Brandenburg bei der Deutschen Post liegen geblieben. Die Gewerkschaft hat in beiden Bundesländern am Samstag zu weiteren Warnstreiks aufgerufen. Die Aktionen seien gut angelaufen, sagte Verdi-Fachbereichsleiterin Benita Unger. Sie gehe davon aus, dass sich in Berlin und Brandenburg erneut rund 2000 Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligten.