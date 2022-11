Erneut Warnstreik bei Yorck-Kinos Ein Teil der Beschäftigten der Yorck-Kinos ist am Sonntag in einen Warnstreik getreten. Angesichts stockender Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft Verdi... dpa

ARCHIV - Das Kreuzberger Yorck-Kino in Berlin in der Yorckstraße in Kreuzberg. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Ein Teil der Beschäftigten der Yorck-Kinos ist am Sonntag in einen Warnstreik getreten. Angesichts stockender Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft Verdi dazu aufgerufen. Der Streik sollte bis 1.00 Uhr in der Nacht auf Montag andauern. „Wir gehen davon aus, dass alle Vorstellungen wie geplant stattfinden werden“, sagte Christian Bräuer, Geschäftsführer der Kinogruppe, dem RBB. Man werde weiterhin versuchen, eine Lösung mit den Gewerkschaften zu finden.