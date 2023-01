Erneut Warnstreiks bei Post in Berlin In bisher zwei Runden konnte für die Beschäftigten der Deutschen Post kein neuer Tarifvertrag ausgehandelt werden. Auch am Donnerstag versucht Verdi, mit War... dpa

Berlin -Beschäftigte der Deutschen Post in Berlin sind erneut in einen Warnstreik getreten. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi legten am Donnerstag Brief- und Paketzusteller im gesamten Berliner Stadtgebiet die Arbeit nieder. Verdi hatte sie zuvor zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. „Es gab erwartungsgemäß eine hohe Beteiligung“, sagte die zuständige Verdi-Fachbereichsleiterin Benita Unger am Mittag.