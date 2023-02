Erneute Postwarnstreiks auch in Berlin und Brandenburg Erneut haben zahlreiche Post-Beschäftigte auch in Berlin und Brandenburg die Arbeit an diesem Dienstag für einen ganztägigen Warnstreik niedergelegt. Die War... dpa

Berlin -Erneut haben zahlreiche Post-Beschäftigte auch in Berlin und Brandenburg die Arbeit an diesem Dienstag für einen ganztägigen Warnstreik niedergelegt. Die Warnstreiks hätten begonnen, sagte Verdi-Fachbereichsleiterin Benita Unger am Dienstagmorgen. Zur Beteiligung machte sie zunächst keine Angaben. Betroffen ist laut Verdi die Paket-, Brief-, und Verbundzustellung. Doch auch in den Brief- und Paketzentren sei zum Warnstreik aufgerufen worden, betonte Unger.