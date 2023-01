Erneute Warnstreiks bei Post auch in Berlin und Brandenburg Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Briefträger und Paketzusteller der Deutschen Post in Berlin, Brandenburg und anderen Bundesländern zum Warnstreik aufgerufe... dpa

Berlin -Die Gewerkschaft Verdi hat erneut Briefträger und Paketzusteller der Deutschen Post in Berlin, Brandenburg und anderen Bundesländern zum Warnstreik aufgerufen. Am (heutigen) Freitag sollen sie flächendeckend und ganztägig die Arbeit niederlegen, teilte Verdi am Freitag mit. Am Donnerstag hatten bereits Briefträger und weitere Post-Angestellte in Berlin gestreikt. Verdi sprach von einer hohen Beteiligung, nannte aber keine genaue Zahl. An den Streikaktionen in der vergangenen Woche hatten sich laut Verdi in Berlin und Brandenburg insgesamt rund 3000 Angestellte beteiligt.