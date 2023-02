Erste Lieferung mit Flüssigerdgas in Schleswig-Holstein Mitte Januar ist das schwimmende Terminal in Brunsbüttel angekommen. Nun folgt der nächste Schritt. dpa

Brunsbüttel -Der erste Tanker mit verflüssigtem Erdgas (LNG) ist am Mittwoch in Brunsbüttel symbolisch in Empfang genommen worden. „Nach der Ankunft des schwimmenden Terminals Mitte Januar ist die erste LNG-Lieferung aus Abu Dhabi der nächste wichtige Schritt“, sagte der RWE-Manager Andree Stracke.