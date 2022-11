Erstes Testfahrzeug der neuen Berliner U-Bahn in Velten Mehr Sitzplätze, weniger Türen: In Velten in Brandenburg wird die neue U-Bahn-Baureihe für Berlin getestet. Der Hersteller Stadler hat dort am Freitag ein er... dpa

Berlin -Mehr Sitzplätze, weniger Türen: In Velten in Brandenburg wird die neue U-Bahn-Baureihe für Berlin getestet. Der Hersteller Stadler hat dort am Freitag ein erstes Testfahrzeug mit vier Wagen und 88 Sitzplätzen vorgestellt. Stadler-Chef Jure Mikolčić betonte, dass die neuen Fahrzeuge „tailormade“, also genau auf die Wünsche der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) und ihr Netz angepasst seien. „Daher ist es wichtig, sich Zeit zu lassen für die genaue Prüfung“, sagte Mikolčić.