Erstmals in der Geschichte: Der chinesische Yuan schlägt den US-Dollar

Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping bei einem Treffen in Peking im Juni 2018. (Archivfoto) Alexander Zemlianichenko/Pool AP

Der US-Dollar verliert weiter an Gewicht, zumindest in Russland. Zum ersten Mal hat die chinesische Währung Yuan einen Marktanteil von fast 40 Prozent des Handelsvolumens an der Moskauer Börse erreicht und damit den US-Dollar als meistgehandelte Währung abgelöst.

Wegen der westlichen Wirtschaftssanktionen orientiert sich Russland stärker in Richtung Osten. Der Anteil der russischen Exporte, die in Yuan (auch Renminbi) abgewickelt werden, ist laut Angaben der russischen Zentralbank in den ersten neun Monaten 2022 von 0,4 Prozent auf 14 Prozent gestiegen. Die Yuan-Bestände der russischen Haushalte sind im selben Zeitraum auf sechs Milliarden US-Dollar angewachsen. Mittlerweile hat die russische Zentralbank 15 Prozent ihrer Devisenbestände in Yuan umgeschichtet.

Russland: US-Dollar verliert an Bedeutung

Diese Handelsabhängigkeit von China dürfte weiter zunehmen, da die russischen Exporte durch die westlichen Embargos für Rohöl und Ölprodukte, die Ölpreisobergrenze und die zunehmenden Beschränkungen für andere Sektoren beeinträchtigt werden.

Einige andere Länder mit wachsender Handelsabhängigkeit von China, wie die zentralasiatischen Republiken oder Pakistan, könnten allmählich diesem Beispiel folgen. Saudi-Arabien beobachtet die Erfahrungen Russlands genau und wird, obwohl es überwiegend noch auf den Dollar angewiesen ist, den Anteil des Yuan vorsichtig erhöhen.

Im globalen Maßstab betrachtet, läuten die zunehmenden Yuan-Bestände in Russland aber nicht das plötzliche Ende des Dollars als Leitwährung ein. Mitte 2022 kam die chinesische Währung lediglich auf einen Anteil von 2,88 Prozent der weltweiten Devisenreserven. Der Abstieg des Dollars ist eher ein schleichender Prozess. Vor zwanzig Jahren stand der Greenback für rund 65 Prozent der weltweiten Devisenreserven, mittlerweile ist der Bestand auf 58,8 Prozent abgeschmolzen. Je geringer die Vorherrschaft des US-Dollars, desto schwieriger dürfte es für Washington werden, finanzielle Sanktionen gegen nicht genehme Staaten aufrechtzuerhalten.

Der chinesische Yuan: Schutz vor US-Sanktionen?

Die Sanktionspolitik der USA hat auch die chinesische Zentralbank auf den Plan gerufen. Die Peoples Bank of China veröffentlichte am Mittwoch eine Erklärung, wonach die USA versuchten, China zu unterdrücken. Die chinesische Zentralbank werde „angemessen auf die Eindämmung und Unterdrückung der USA und anderer westlicher Länder reagieren“, hieß es.

Der im Amt bestätigte chinesische Präsident Xi Jinping hat den USA vorgehalten, durch Exportverbote für Mikrochips die chinesische Hightech-Branche zerstören zu wollen. China ist noch nicht in der Lage, Mikrochips der neuesten Generation aus eigener Produktion herzustellen. Mit den umfassenden Exportverboten zielen die USA und ihre Verbündeten darauf ab, den Aufstieg Chinas zu verhindern. Die chinesische Regierung hat in ihrem jüngsten Fünfjahresplan das Ziel ausgegeben, führend in der Hightech-Industrie zu werden.

Xi fand in einer Rede am Mittwoch deutliche Worte in Richtung Westen. China werde weder den alten Weg der Kolonisierung und Ausplünderung noch den „krummen Weg“ beschreiten, den einige Nationen eingeschlagen hätten, um nach Hegemonie zu streben.

