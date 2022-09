Erwartete AdBlue-Engpässe: Deutsche Bahn auch betroffen? Kann ich ohne fahren?

Der Bundesverband Gütertransport und Logistik warnt vor AdBlue-Engpässen schon in zwei Wochen. Was die DB dazu sagt und womit Lkw-Fahrer rechnen müssen, wenn sie ohne AdBlue fahren.

Eine AdBlue-Tankstelle von Total in Düsseldorf, August 2022

Die Harnstofflösung AdBlue, der für Lkw unumgängliche Abgasreinigungsstoff, ist bereits extrem teuer und droht noch knapp zu werden. Die Stickstoffwerke (SKW) Piesteritz mit dem Produktionsstandort in Sachsen-Anhalt – zwar nicht Deutschlands einziger, aber der wichtigste Hersteller von AdBlue mit einem geschätzten Marktanteil von 40 Prozent – produzieren seit Wochen nichts und warten auf die Hilfe der Bundesregierung. Der Grund: zu hohe Gaspreise, die sich das Chemieunternehmen nach eigenen Angaben nicht leisten kann. Gas ist sowohl bei der AdBlue- als auch bei der Düngemittelherstellung ein wichtiger Rohstoff. Die SKW Piesteritz bringen also nicht nur kein AdBlue auf den Markt, sondern auch keine Düngemittel.

Deutsche Bahn: Nur „einzelne Loks“ benötigen AdBlue

Bald könnten in Deutschland deswegen die ersten AdBlue-Engpässe auftreten, warnt der Bundesverband Gütertransport und Logistik (BGL). „Ohne AdBlue stehen die meisten Lkw still. Es drohen nicht nur leere Supermarktregale“, lautet die Prognose. Der Druck auf die Politik sollte so ausgebaut werden. Denn es gebe bisher keine „positive Rückmeldung“ von der Bundesregierung, wie der BGL-Sprecher Martin Bullheller der Berliner Zeitung sagte.

Mehr als 70 Prozent aller Güter und Waren werden in Deutschland laut der Mautstatistik des Bundesamtes für Güterverkehr mit Lkw transportiert. Die Eisenbahn gilt jedoch weiterhin als wichtiger Transporteur von Waren – abgesehen vom Passagierverkehr. Das Ziel: Bis 2040 klimaneutral unterwegs sein und spätestens dann keine Loks mehr mit Diesel antreiben. Braucht die Deutsche Bahn (DB) also ebenfalls dringend AdBlue für die verbleibenden Dieselloks?

Deutschlands wichtigstes Transportunternehmen gibt an dieser Stelle Entwarnung. Die Prognose des BGL beziehe sich vor allem auf Speditionen mit Lkw-Flotten, sagte eine Sprecherin der DB der Berliner Zeitung. Bei der DB würden nur „einzelne Loks“ AdBlue zur Abgasreinigung benötigen, bei DB Cargo sogar „keine einzige“.

Wie viele Dieselloks das sind, gibt die DB-Sprecherin nicht genauer an. „Ein sehr geringer Teil der DB-Fahrzeugflotte wird von Dieselmotoren angetrieben“, heißt es weiter von der DB. „So werden bei DB Cargo, der größten europäischen Güterbahn, rund 95 Prozent der sogenannten Traktionsleistung von Elektrolokomotiven gefahren.“ Generell liegt der Dieselanteil beim Schienenverkehr in Deutschland schätzungsweise bei zehn Prozent – etwas mehr als „nur einzelne“.

Was passiert, wenn ich ohne AdBlue fahre?

Unter dem Namen AdBlue wird der Harnstoff AUS 32 verkauft, der extrem umweltschädliche Stickoxid-Emissionen hauptsächlich bei Dieselmotoren reduziert. Denn Dieselmotoren emittieren in viel höherem Ausmaß als Benzinmotoren Stickoxide. Es gebe in den meisten Lkw einen Abgassensor, erklärte der BGL-Sprecher der Berliner Zeitung, der den Stickoxidanteil kontrolliere. Wenn dieser Anteil zu hoch sei, werde die Leistung des Motors automatisch gedrosselt.

Die findigen Lkw-Fahrer dürften dafür wohl eine Lösung haben. Ein Leser schrieb der Berliner Zeitung, die osteuropäischen Lkw-Fahrer wüssten längst, wie sie die Motorsteuerung „problemlos brücken“ können, sodass ein Dieselmotor auch ohne AdBlue fahren könne. Doch wie riskant ist das, abgesehen vom Schaden für die Umwelt?

„Es ist denkbar, dass durch Manipulationen das Fahren von Lkw mit SCR-Katalysator auch ohne AdBlue möglich gemacht wird“, kommentiert der BGL-Sprecher Martin Bullheller gegenüber der Berliner Zeitung. Das sei jedoch illegal und führe damit automatisch zum Erlöschen der Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wodurch in der Folge auch ein Verlust des Versicherungsschutzes drohe.

Bundesregierung prüft Lösungen

Bis dahin brauchen nicht nur die Lkw, sondern nach ADAC-Angaben auch etwa zehn Prozent aller rund 14,8 Millionen in Deutschland zugelassenen Dieselautos zwingend AdBlue. Moderne Dieselmotoren der Abgasnorm Euro-VI brauchen zum Beispiel bis zu fünf Liter AdBlue je 100 Liter Diesel. Man beobachte die Lage rund um die Produktion und Verfügbarkeit von AdBlue in Deutschland genau und sei mit den Verbänden im Austausch, sagte eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums der Berliner Zeitung. Die Bundesregierung sei auch über die aktuellen Betriebseinstellungen bei SKW Piesteritz genau informiert und prüfe Lösungen.

Eine Lösung wäre auch für die PCK-Schwedt dringend, weil die Ölraffinerie nach Informationen der Berliner Zeitung ein wichtiger Kunde der SKW Piesteritz ist. Nur beschafft die Raffinerie kein AdBlue, sondern Ammoniak, der als Entstickungsmittel für die Abgase unverzichtbar ist.

