Berlin - In der World Trade Organisation (WTO) wird heute Geschichte geschrieben. Fortan sitzt nicht nur die erste Frau, sondern auch die erste Afrikanerin an der Spitze der Welthandelsorganisation, die zuvor fast ein Jahr als leitungslos galt. Damit ist nun neben dem Internationalen Währungsfonds (IWF), der Europäischen Zentralbank (EZB) und der Weltbank eine weitere Schlüsselposition der globalen Wirtschaftspolitik von einer Frau besetzt.

Der neuen WTO-Chefin Ngozi Okonjo-Iweala sind Auseinandersetzungen mit existentiellen Fragen und ihr Status als Bahnbrecherin nicht fremd. Als sie 2003 das Amt der Finanzministerin in ihrem Heimatland Nigeria übernahm, war sie die erste Frau in dieser Position – damals hatte weltweit nur eine weitere Frau ein Amt wie dieses inne. Immer noch sind weniger als 4 Prozent der Abgeordneten im nigerianischen Parlament Frauen. Als Okonjo-Iweala 2006 nach dem Ende ihrer ersten Amtszeit als Finanzministerin kurzzeitig Außenministerin war, betrat sie schon wieder Neuland.

Handel als Hilfe, Menschen aus der Armut zu befreien

Im neuen Amt geht sie nun mit dieser These ins Rennen: Die WTO müsse das Vertrauen der Entwicklungsländer zurückgewinnen, während einer Pandemie sei diese Aufgabe wichtiger denn je. „Der Handel ist meine Leidenschaft,“ sagte sie im Juli vergangenen Jahres. Er sei ein Instrument, um Menschen aus der Armut zu befreien.

Ein Prinzip, das an ihre 25-jährige Karriere bei der Weltbank erinnert. Als Managing Director (die zweithöchste Position innerhalb der Organisation) setzte sie einen klaren Fokus auf Investitionen in die Entwicklungsländer der Dritten Welt. 2010 sammelte sie Spenden in Höhe von mehr als 50 Milliarden US-Dollar für die Internationale Entwicklungshilfe der Weltbank ein.

Die Motivation dahinter dürfte eng an ihre Sozialisierung gekoppelt sein: Okonjo-Iweala wuchs mit sechs Geschwistern bei ihrer Großmutter auf, während ihre Eltern in Europa studierten. Sie hätte zu Verwandten in die USA ziehen können – stattdessen lebte sie nach eigenen Angaben bis zum neunten Lebensjahr „wie ein Dorfmädchen“. Jeden Tag musste sie Wasser für die Familie holen und schwere Hofarbeit leisten.

Ich sage oft, dass ich sowohl auf einem Lehmboden als auch in einem Federbett schlafen kann und mich sehr wohlfühle. Ngozi Okonjo-Iweala

Bei Ausbruch des nigerianischen Bürgerkriegs 1967 war sie 14 Jahre alt. Der zurückgekehrte Vater war General auf der Seite des separatistischen Biafra-Staates – die Familie verlor alles und versank weiter in Armut. „Ich sage oft, dass ich sowohl auf einem Lehmboden als auch in einem Federbett schlafen kann und mich mit beidem sehr wohl fühle. Die Geschichte meiner Familie hat mich zu einer Person gemacht, die auf bestimmte Dinge im Leben verzichten kann,“ sagte sie letztes Jahr der Zeitschrift Forbes.

Als 18-Jährige folgte sie dem Weg ihrer Eltern und studierte im Ausland. Nach dem Bachelor an der US-amerikanischen Eliteuniversität Harvard im Jahr 1976 folgte im Jahr 1981 eine Doktorarbeit, die sie am Massachusetts Institute of Technology (MIT) über die nigerianische Landwirtschaft schrieb. Mit ihrem Mann Ikemba Iweala, einem Neurochirurgen, hat sie vier Kinder. Ihr ältester Sohn ist der Autor Uzodinma Iweala, der vor allem für sein 2005 veröffentlichtes Buch „Beasts of No Nation“ berühmt wurde. Nach mehreren Jahrzehnten Aufenthalt in Washington nahm Okonjo-Iweala 2020 die US-amerikanische Staatsangehörigkeit an.

2003 war die neue WTO-Chefin in ihrer nigerianischen Heimat für das Amt der Finanzministerin vorgeschlagen worden. Ihre Heimat verändern zu wollen, hat Ngozi Okonjo-Iweala sehr geprägt. In ihrer Bewerbung für die Spitze der WTO betonte sie, zu tiefgreifenden Reformen bereit zu sein. 2003 sei Nigeria laut Transparency International hinter Bangladesch das zweitkorrupteste Land der Welt gewesen, hochverschuldet außerdem. Unter ihrer Führung seien ein großer Teil dieser Schulden abgebaut und viele zum Schein angestellte Mitarbeiter aus dem Gehaltssystem der Regierung entfernt worden. Als Ministerin habe sie auf viel Personal und einen Ministerfuhrpark verzichtet, sagte sie der Financial Times.

Obwohl ihre Reformen zur Erholung von Nigerias Wirtschaft beitrugen, war Okonjo-Iweala keineswegs überall beliebt. Im Gegenteil: Mit ihren Reformen gegen die Korruption im Kraftstoffsektor Nigerias brachte sie jene „Marketer“ gegen sich auf, die früher für unverkauftes Öl gewaltige Zuschläge der Regierung kassiert hatten. Letztere entführten sogar die damals 82-jährige Mutter der neuen WTO-Chefin, sie forderten Lösegeld und den Rücktritt der Ministerin. Okonjo-Iwealas Mutter kam schließlich nach fünf Tagen wieder frei. Ihren Posten abgeben oder Lösegeld bezahlen musste Okonjo-Iweala indes nicht.

Wollen wir wirklich die Entwicklungsländer und den afrikanischen Kontinent zurücklassen? Diese ist eine Zeit, in der wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten müssen, nicht allein. Ngozi Okonjo-Iweala

Okonjo-Iweala gibt zu, wenig direkte Erfahrung im Handel zu haben. Stattdessen hat sie sich als wichtige Akteurin im Kampf gegen die Pandemie einen Namen gemacht. Als Ratsvorsitzende der Impfallianz Gavi setzte sie sich bis Dezember vergangenen Jahres für eine gerechte Verteilung des Corona-Impfstoffs in armen Ländern ein. Der BBC sagte sie: „Die Welt muss wirklich darüber nachdenken – wollen wir die Entwicklungsländer und den afrikanischen Kontinent zurücklassen? Kein Land wird sicher sein, bis alle Länder vor dieser Pandemie sicher sind. Diese ist eine Zeit, in der wir als Gemeinschaft zusammenarbeiten müssen, nicht allein.“

Dass sie die erste Frau an der Spitze der WTO sei, sei ihr wichtig zu betonen. „Als ich Finanzministerin wurde, nannten sie mich Okonjo-Wahala – oder Trouble Woman“, erinnerte sie sich 2005 in einem Interview. „Das heißt: ‚Ich mache dir die Hölle heiß.‘ Aber es ist mir egal, wie sie mich nennen. Ich bin eine Kämpferin; ich bin sehr fokussiert auf das, was ich tue, und unerbittlich in dem, was ich erreichen will. Wenn du dich mir in den Weg stellst, wirst du getreten.“

Ein Signal an alle Frauen

Mit ihrer Ernennung will Okonjo-Iweala ein klares Signal an Frauen setzen. In Genf hatten sich zuvor 124 Uno-Botschafter darüber brüskiert, dass die neue WTO-Chefin in einer Schweizer Zeitung als „Großmutter“ bezeichnet worden war. Darauf konterte Okonjo-Iweala: „Solches Benehmen müssen wir anprangern, wenn es passiert.“ Gegen Stereotype wie diese müssten Frauen in Führungsrollen vorgehen. Mit der ehemaligen australischen Premierministerin Julia Gillard hat Okonjo-Iweala das Buch „Women and Leadership“ geschrieben, das vor wenigen Wochen erschienen ist.

Bei einem gemeinsamen TED-Talk Anfang Februar erinnerte sich Okonjo-Iweala daran, wie sie als Finanzministerin „überwältigt“ wurde von den Bitten vieler Frauen, ihnen als Mentorin zur Seite zu stehen. „Es gibt immer noch zu wenige Rollenbilder für Frauen, insbesondere für Women of Colour“, so Okonjo-Iweala. Ihr würde oft zugeschrieben, ein Vorbild zu sein, vor allem eine Inspirationsquelle für junge afrikanische Frauen. Ihre Philosophie dazu beschreibt sie so: „Jede Frau, die vortritt, macht Platz für die, die nachkommen.“