Der Angriff Russlands auf die Ukraine hat die Aktienmärkte teils stark belastet. In Tokio schloss der Leitindex Nikkei 225 1,8 Prozent tiefer. Der Hang-Seng-Index in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong sackte um 3,2 Prozent ab, und der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland büßte 1,9 Prozent ein.

Der deutsche Leitindex Dax fiel vorbörslich um 4,5 Prozent auf 13.976 Punkte und stand damit so tief wie seit 13 Monaten nicht mehr. Die Anleger reagierten demnach mit „erheblichen Aktienverkäufen“. Damit droht dem Dax der wohl größte Tagesverlust seit März 2020 – dem Börsencrash aufgrund der Corona-Krise. Der deutsche Anleihemarkt hat unterdessen mit starken Gewinnen auf den Angriff Russlands auf die Ukraine reagiert. Am Donnerstagmorgen stieg der Terminkontrakt Euro-Bund-Future um etwa ein Prozent auf 167,64 Punkte an.

Bitcoin fällt auf unter 35.000 Dollar

Auch der Bitcoin ist nicht vor Verlusten gefeit: Laut dem Manager Magazin rutschte der Kurs der ältesten und nach Marktwert größten Kryptowährung Bitcoin um rund 8 Prozent auf unter 35.000 US-Dollar. Die nach Marktwert zweitgrößte Internetdevise Ether gab um 12 Prozent auf rund 2300 Dollar nach. Cardano oder Dogecoin waren von dem Kursrutsch ebenfalls betroffen.

Zudem kam es an der Börse in Moskau es zu einem Kursrutsch. Am Montag sank der wichtige Aktienindex RTS der größten börsennotierten Unternehmen um mehr als zehn Prozent. Die russische Armee hatte kurz zuvor erklärt, sie habe fünf aus der Ukraine kommende „Saboteure“ auf russischem Boden getötet, was von der Ukraine umgehend dementiert wurde. Bereits vor einer Woche waren die Kurse stark gefallen. Auch die russische Währung, der Rubel, gab bereits deutlich nach.