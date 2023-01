Etwa 1500 Streikende bei Kundgebung vor Flughafen BER Etwa 1500 Menschen haben sich am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) zur Warnstreik-Kundgebung der Gewerkschaft Verdi versammelt. „Wir stehen zusammen als BER... dpa

Teilnehmer einer Demonstration zum Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg BER laufen durch das Terminal 1. Christoph Soeder/dpa

Berlin/Schönefeld -Etwa 1500 Menschen haben sich am Flughafen Berlin Brandenburg (BER) zur Warnstreik-Kundgebung der Gewerkschaft Verdi versammelt. „Wir stehen zusammen als BER-Familie in dieser Tarifauseinandersetzung“, sagte Verdi-Verhandlungsführer Holger Rößler am Mittwoch. Die Bereitschaft der Beschäftigten zum Warnstreik sei stets groß gewesen. „Es ging nicht um das Ob, sondern um das Wann“, sagte Rößler.