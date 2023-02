Etwas weniger Nachfrage nach Bio-Produkten Ist den Verbrauchern der Appetit auf Bio-Produkte angesichts von Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit vergangen? Die Biofach in Nürnberg zieht Bilanz. dpa

ARCHIV - Die Naturkostmesse Biofach stellt Zahlen vor. Daniel Karmann/dpa

Nürnberg -Nicht so viel wie im Ausnahmejahr 2021, aber mehr als vor der Pandemie: Der Appetit auf Bio ist den Verbrauchern in Deutschland trotz steigender Kosten im Alltag nicht vergangen. 15,3 Milliarden Euro gaben die Menschen im vergangenen Jahr für Bio-Lebensmittel aus und damit 3,5 Prozent weniger als 2021, wie der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW) am Dienstag zum Start der Naturkostmesse Biofach in Nürnberg mitteilte.