EU-Abgeordnete wollen Beziehungen zu Taiwan vertiefen Die Parlamentarier dringen auf ein Investitionsabkommen mit dem Land, das von China massiv unter Druck gesetzt wird. Für die EU sei Taiwan geo-ökonomisch wic... dpa

ARCHIV - EU-Abgeordnete wollen Taiwan im Konflikt mit China unterstützen - und betonen die Vorteile für die EU durch eine stärkere Partnerschaft mit dem Land. Philipp von Ditfurth/dpa

Brüssel -Mehrere Dutzend Abgeordnete aus verschiedenen europäischen Staaten fordern Verhandlungen der EU mit dem von China unter Druck gesetzten Taiwan über ein Investitionsabkommen. „Taiwan ist ein zentraler Partner und demokratischer Verbündeter im Indo-Pazifik“, schreiben sie in einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und den EU-Ratspräsidenten Charles Michel.