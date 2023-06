EU-Gipfel: Olaf Scholz will Putin nicht stürzen

Es ist kein leichter Gipfel für die EU-Staats- und Regierungschefs: Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geriet unmittelbar vor dem Treffen am Donnerstag unter Druck, weil wegen des Todes eines jungen Mannes bei einer Verkehrskontrolle neue, schwere Ausschreitungen drohen. Macron hat 40.000 Polizisten mobilisiert, um zu verhindern, dass es wie bereits vor 20 Jahren zu einem bürgerkriegsähnlichen Ausbruch der Gewalt kommt.

Die innenpolitischen Probleme Macrons werden den Gipfel dahingehend beeinflussen, dass Frankreich keine dominante Rolle bei den Diskussionen einnehmen wird. Noch vor wenigen Tagen hatte Macron gefordert, Europa müsse einen eigenständigeren außenpolitischen Kurs fahren und sich von den USA emanzipieren. Dies dürfte aktuell schwierig sein, weil sich die EU nach den Ereignissen in Russland vom vergangenen Wochenende neu sortieren muss.

Die Bundesregierung etwa soll, anders als andere Regierungen, von den Ereignissen völlig überrascht worden sein. Der angebliche Putsch des Chefs der Wagner-Söldner Jewgeni Prigoschin war zwar nicht erfolgreich. Doch wer nun gegen wen in Russland kämpft, blieb auch noch am Donnerstag unklar. Es gab Spekulationen über das Schicksal des Prigoschin-Vertrauten General Sergej Surovikin, der angeblich verschwunden ist. Die Financial Times schrieb, er könnte verhaftet oder als Zeuge vernommen worden sein.

Es sei „zu früh, um endgültige Schlussfolgerungen zu ziehen – auch weil noch nicht klar ist, wie viele der Wagner-Kräfte in Belarus oder anderswo landen werden“, sagte Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Donnerstag am Rande eines Treffens mit den Staats- und Regierungschefs der EU-Staaten in Brüssel. Die Meuterei, die man am Wochenende gesehen habe, zeige, dass es Risse und Spaltungen im russischen System gebe. Russlands Präsident Wladimir Putin zeigte sich ostentativ bei einem Townhall-Meeting und dankte den Russen für ihre Unterstützung während der Prigoschin-Aktion.

Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, dass Deutschland keinen Regierungswechsel in Russland anstrebe. „Unser Ziel hier ist nicht ein Regierungswechsel, ein Regime Change in Russland. Unser Ziel, das wir verfolgen, ist eine unabhängige Ukraine“, sagte der SPD-Politiker vor Beginn des EU-Gipfels in Brüssel. „Wir sind nicht Partei dessen, was in Russland geschieht“, betonte er. Deutschland könne nur beobachten.

Zentrales Thema beim Gipfel sollten Beratungen zur weiteren Unterstützung der Ukraine sein. Es gibt etliche Stimmen in der EU, die verlangen, man müsse nach dem Chaos in Russland die finanzielle Unterstützung für die Ukraine hochfahren. Dem widersprach Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbàn, der auf die angespannte Finanzlage der EU nach den Ausgaben für die Pandemie und die Ukraine hinwies. Orbàn schrieb auf Twitter, die EU-Kommission habe nach bereits zwei Jahren das gesamte EU-Budget von sieben Jahren aufgebraucht. Orbàn wörtlich: „Brüssel geht das Geld aus. Wie ist das passiert? Was ist mit dem Budget geschehen? Wo ist das Geld?“

Die Schwierigkeit für die EU besteht darin, dass aktuell die Möglichkeiten der Europäischen Zentralbank (EZB) begrenzt sind, weiter einfach Geld zu drucken. Wegen der Zinsentwicklung können die nationalen Notenbanken keine Gewinnausschüttungen vornehmen. Der Bundesbank fehlen laut einem Rechnungshofbericht Milliarden, weshalb diese Extrasummen auch dem Haushalt fehlen werden.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen forderte auf dem Gipfel trotzdem, die EU müsse in der Ukraine ihren „Einsatz verdoppeln“. Sie hatte der Ukraine vor dem Gipfel 50 Milliarden Euro für die kommenden vier Jahre in Aussicht gestellt. Die EU-Spitzen wollten auf dem Gipfel per Videokonferenz mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über weitere Hilfen beraten. Ungarn blockiert jedoch den einzigen konkreten Beschluss: eine weitere Hilfstranche im Umfang von 500 Millionen Euro aus einem Topf für Waffenkäufe.

Auch die in der Diskussion stehenden Sicherheitsgarantien wurden gekippt: Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer sagte, sein Land und andere neutrale Staaten wie Irland, Malta und Zypern hätten erreicht, dass in der gemeinsamen Abschlusserklärung nur noch vage von „Sicherheitszusagen“ die Rede sei. Estlands Ministerpräsidentin Kaja Kallas forderte, die Ukraine bereits beim nächsten Gipfel in Vilnius in die Nato aufzunehmen.



In der Diskussion über die neuen Migrationsregeln lehnte Bundeskanzler Scholz die Forderung Polens und Ungarns nach einer Neuverhandlung des bereits verabschiedeten Kompromisses ab.