EU-Visa noch unerreichbarer: Bots nehmen russischen Touristen Termine weg

Reisende am Domodedowo-Flughafen in Moskau. Mikhail Metzel/imago

Nachdem die EU das Visaerleichterungsabkommen mit Russland als Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine ausgesetzt hat, müssen russische Touristen für eine Einreise nach Europa buchstäblich alles geben. Ein touristisches Schengen-Visum ist jetzt mit 80 Euro für Erwachsene nicht nur mehr als doppelt so teurer, wie vor dem Krieg, sondern auch schwieriger zu bekommen. Die Voraussetzungen wie ein Konto bei einer europäischen Bank machen etwa die Einreise nach Deutschland am Ende fast unmöglich.

Nach diversen Angaben russischer Reisefirmen ist der Anteil europäischer Länder an allen Reisen der Touristen aus Russland deswegen zuletzt auf sechs, maximal dreizehn Prozent gesunken. Direkte Flüge gibt es sowieso nicht mehr: Dafür reisen die Russen über Drittländer wie die Türkei. Nun machen inoffizielle Vermittler den Prozess noch schwieriger, indem sie mit Hilfe von Bots, also von Computerprogrammen, die Aufgaben automatisiert abarbeiten, die wenigen zugänglichen Termine für ein Visum für sich reservieren.

Russische Touristen müssen am Ende für Termine zahlen

Wie die russische Zeitung „Kommersant“ unter Verweis auf die Vertreter des russischen Tourismusmarktes berichtet, würden die Bors alle freien Termine auf den Webseiten der offiziellen Visumantragszentren bei der Suche „abfangen“ und den Suchenden bei der Terminauswahl für einen Preis von bis zu 7.500 Rubel, oder knapp 100 Euro anbieten. Eine selbständige Buchung wird dadurch noch deutlicher erschwert. Besonders die Visazentren von Frankreich, Italien und Spanien sollen besonders betroffen sein.

Ein solches Computerprogramm zu schreiben, das Verifizierungsverfahren umgehen kann, scheint dagegen gar nicht so schwer zu sein. Sie werden offensichtlich im Darknet bestellt, können aber auch von „einfachen“ IT-Studenten geschrieben werden. Und es ist nicht einmal illegal in Russland, verweisen die Rechtsexperten, solange die Bots „keine Merkmale eines Virus haben.“ Daher sind die Möglichkeiten der Konsulate, solche Praktiken zu bekämpfen, begrenzt.

Am Ende erhöhen die Bots nicht nur die Kosten der Reisenden, sondern verursachen auch zusätzliche Verzögerungen bei der Visaerteilung. Auch die deutsche Visumantragsstelle in Russland, VisaMetric, die seine Arbeit wegen der Russland-Sanktionen nur auf die Botschaft in Moskau und die Konsulate in Kaliningrad, St. Petersburg, Jekaterinburg und Nowosibirsk reduziert hat, warnt auf seiner Webseite vor Visumanträgen, die bei einem Reisebüro oder einem einem Drittanbieter außerhalb der deutschen Visumantragsstelle eingereicht werden. „Bitte hüten Sie sich vor Betrügern, die ihre kostenpflichtigen Dienste anbieten, um einen Termin im Visumantragszentrum zu vereinbaren“, heißt es.