Euro fällt auf tiefsten Stand seit 20 Jahren Die Gemeinschaftswährung fällt am Morgen bis auf 0,9881 US-Dollar. Weniger hatte der Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet. dpa

Der Euro wird schon seit einiger Zeit durch die ungewisse Versorgung mit Erdgas in Europa belastet.

Frankfurt/Main -Der Euro steht an den Finanzmärkten angesichts der Gaskrise Europas weiter unter Druck. Am Montagmorgen fällt die Gemeinschaftswährung bis auf 0,9881 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit knapp 20 Jahren. Weniger hatte ein Euro zuletzt am Jahresende 2002 gekostet.