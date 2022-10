Europäischer Gaspreis fällt auf tiefsten Stand seit Juni Erstmals seit Monaten ist der Gaspreis auf rund 100 Euro je Megawattstunde gefallen. Neben milden Temperaturen und gefüllten Gasspeichern gibt es einen weite... dpa

ARCHIV - Seit Ende August befindet sich der europäische Gaspreis in einem Abwärtstrend. picture alliance / dpa

Frankfurt/Main -Der Preis für europäisches Erdgas ist am Montag kräftig gefallen und auf den tiefsten Stand seit Juni gesunken. Am Morgen brach der Preis des Terminkontrakts TTF für niederländisches Erdgas um mehr als 13 Prozent auf 100,00 Euro je Megawattstunde ein. Der TTF-Kontrakt gilt als Richtschnur für das europäische Preisniveau. Am Markt wurde auf vergleichsweise milde Temperaturen und auf die Bemühungen für eine Gaspreisbremse verwiesen.