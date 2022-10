Eurowings: Auch am Dienstag Flugausfälle wegen Streik am BER Wegen des dreitägigen Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings fallen am Hauptstadtflughafen BER am Dienstag 26 Flüge aus. Es seien 13 Flugpaare betroffen... dpa

Eine Passagiermaschine startet von einem Flughafen. Julia Cebella/dpa/Symbolbild

Schönefeld -Wegen des dreitägigen Streiks bei der Lufthansa-Tochter Eurowings fallen am Hauptstadtflughafen BER am Dienstag 26 Flüge aus. Es seien 13 Flugpaare betroffen, sagte ein Unternehmenssprecher am Morgen, also 13 Hin- und 13 Rückflüge. Durchgeführt würden 8 Flüge, also knapp ein Drittel. Der Arbeitskampf hatte am Montag begonnen. Eurowings geht davon aus, dass bundesweit an allen Tagen mehr als die Hälfte des geplanten Flugprogramms stattfinden könne.