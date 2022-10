Eurozone: Inflation erreicht Rekordwert von 10,7 Prozent Die Inflation hat durch die steigenden Energiepreise einen neuen Höchstwert erreicht. Das gefährdet nicht nur das Wirtschaftswachstum der Mitgliedstaaten, so... dpa

ARCHIV - Die Energiepreise sind im Moment um 41,9 Prozent höher als noch im Oktober 2021. Annette Riedl/dpa

Luxemburg -Die Inflation in der Eurozone ist im Oktober erneut stark gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10,7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat heute in Luxemburg in einer ersten Schätzung mitteilte.