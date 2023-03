EVG: Knapp 30 Hauptstadt-Betriebe von Warnstreik betroffen Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erwartet für den Warnstreik am Montag Arbeitsniederlegungen in 29 Berliner Betrieben und „massive Auswirkungen ... dpa

ARCHIV - Eine S-Bahn steht mit geöffneten Türen an einem Bahnsteig. Jonas Walzberg/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) erwartet für den Warnstreik am Montag Arbeitsniederlegungen in 29 Berliner Betrieben und „massive Auswirkungen im Schienenverkehr“. Insgesamt würden mehrere Tausend Bahner am Warnstreik in der Region teilnehmen, teilte der EVG-Ortsverband am Samstag mit. Die Auswirkungen des Warnstreiks ab Mitternacht sollen sich demnach über den ganzen Montag hinziehen.