EVG lehnt erstes Bahn-Angebot ab - Gespräche vertagt Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn liegt ein erstes Angebot auf dem Tisch. Doch das legt die EVG ab. Wann gehen die Verhandlungen weiter? dpa

Demonstrantinnen und Demonstranten der Gewerkschaft EVG vor dem Berliner Hauptbahnhof. Annette Riedl/dpa

Berlin -Im Tarifkonflikt bei der Deutschen Bahn hat die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ein erstes Angebot des Konzerns abgelehnt. Die am Dienstag wieder aufgenommenen Verhandlungen in Berlin werde die Gewerkschaft am Mittwoch nicht fortsetzen, teilte sie am Mittag mit.