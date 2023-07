Ökonom zu neuer Dax-Studie: Ausländer sollen ineffiziente Unternehmen in Deutschland zerschlagen

Die mögliche Abwanderung der deutschen Industrie wird befürchtet, also dass die deutschen Unternehmen nicht mehr in Deutschland produzieren werden. Doch bei den Investitionen ist ein anderer Trend seit längerer Zeit da: Vor allem Ausländer investieren in deutsche Dax-Konzerne, nicht die Deutschen. Ist das gut oder schlecht?



Von den Rekorddividenden deutscher Dax-Unternehmen profitieren im Endeffekt auch vor allem Aktionäre aus dem Ausland. Von den 51,6 Milliarden Euro, die die 40 im Aktienleitindex gelisteten Unternehmen bis zum Jahresende auszahlen werden, fließt mit 26,3 Milliarden Euro mehr als die Hälfte an ausländische Investoren. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Studie von Ernst and Young (EY) hervor.