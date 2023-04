Arbeitslosigkeit, Wohnungsnot: Warum die hohen Zinsen die Krise verschärfen

Stellen Sie sich vor, Sie wären Arzt und sollen beim Patienten Krebs bekämpfen. Stattdessen nehmen sie den Vorschlaghammer und erschlagen ihn. Sie würden wohl als gefährlicher Scharlatan und obendrein als Mörder gelten.



Oder Sie wären Mitglied einer durchgedrehten Spezialeinheit, die einen Terroristen in Paris verhaften soll. Ohne lange zu fackeln, werfen Sie so ähnlich wie in der Puppen-Action-Komödie „Team America“ Bomben über dem Eiffelturm ab.

Leider wird nach einem ähnlichen Drehbuch Geldpolitik in Frankfurt gemacht: Denn auf den einmaligen Preisschock hoher Energie- und Lebensmittelpreise, die sich bei den Erzeugerpreisen bereits wieder zurückbilden, wurde mit drastischen Zinserhöhungen reagiert. Dies, obwohl wir es nicht mit einer überhitzten Wirtschaft oder einer klassischen Nachfrageinflation sowie Lohn-Preis-Spiralen zu tun haben.

Eine solche Situation läge dann vor, wenn Gewerkschaften bei hoher Beschäftigung und Streikmacht etwa auf einen externen Preisschock (zum Beispiel durch Opec-Staaten, die aus politischen Gründen das Öl verknappen) mit hohen Lohnforderungen reagierten, die dann von den Unternehmen auf die Preise gewälzt würden. Die Gewerkschaften würden sodann in der nächsten Runde wieder mit höheren Lohnforderungen auf die Preiserhöhungen reagieren. Im Ergebnis würde die Inflation zulegen, und die Reallöhne (die Löhne gemessen am Preisniveau) würden trotz steigender nominaler Löhne stagnieren. Die Reallöhne sind jedoch eingebrochen.

Keine Lohn-Preis-Spirale, sondern Profitinflation

Wir haben es in Europa vielmehr mit einer Profit- und Angebotsinflation aufgrund von unzureichenden Kapazitäten (etwa in der Energieversorgung), hoher Marktmacht von oligopolistischen Konzernen und fundamentaler Unsicherheit wegen des Kriegsverlaufs in der Ukraine zu tun. Dies kam zu den ohnehin schon gestörten Liefer- und Wertschöpfungsketten im Zuge der Corona-Pandemie hinzu. Deswegen empfahlen die klügeren Ökonominnen, wie die von Bloomberg als eine der 50 einflussreichsten Persönlichkeiten des letzten Jahres ausgezeichnete Isabella M. Weber, selektive Preisdeckel statt des Hammers der Zinspolitik.

Paulus Ponizak/BLZ Zum Autor Fabio De Masi war Mitglied des Deutschen Bundestages für die Linke sowie des Europäischen Parlaments und machte sich dort bei der Aufklärung von Finanzskandalen – etwa um den Zahlungsdienstleister Wirecard – einen Namen. Er ist Kolumnist bei der Berliner Zeitung.

Viele Jahre haben Zentralbanken mit billigem Geld das Gaspedal durchgedrückt. Die Geldpolitik wurde dabei zuweilen überfordert. Denn wenn Staaten gleichzeitig wie in der Euro-Zone zu wenig investieren oder gar wie in der Euro-Krise Löhne und Renten gekürzt werden, wird der Patient durch die Währungshüter künstlich beatmet, während man ihm laufend Blut abzapft. Nun wird bei Tempo 180 die Handbremse angezogen und die Zinsen werden nach oben gejagt.

Ökonomisches Schleudertrauma: Wohnungsnot und Arbeitslosigkeit

Kein Wunder, dass dies nicht gutgeht und ein ökonomisches Schleudertrauma verursacht: Die Baubranche ächzt unter steigenden Zinsen und somit höheren Baukosten. Die Aufträge sind laut Statistischem Bundesamt im Januar um 21 Prozent gegenüber dem Januar 2022 eingebrochen. Besonders hart traf es den Wohnungsbau. Hier sind die Aufträge gar um ein Drittel abgesackt. Der Rückgang ist sogar noch stärker als vor der Finanz- und Immobilienkrise 2008. Dies wird die Wohnungsnot und den sozialen Sprengstoff steigender Mieten dramatisch verschärfen.

Auch der Frühjahrsboom auf dem Arbeitsmarkt bleibt aus. Laut der Chefin der Bundesagentur für Arbeit ist die Arbeitslosigkeit selbst ohne Berücksichtigung der Geflüchteten aus der Ukraine im Jahresvergleich gestiegen. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im März trotz der Jahreszeit, die üblicherweise zur konjunkturellen Belebung führt, nur leicht um 26.000 auf 2,594 Millionen Menschen gesunken. Verglichen mit März 2022 liegt die registrierte Zahl der Arbeitslosen aktuell um 232.000 höher. Mancher Zentralbanker müsste sich jetzt eigentlich freuen. So hatte der belgische Notenbankchef Pierre Wunsch im letzten Sommer bemerkt: Eine technische Rezession sei „kein Drama“ und müsse in Kauf genommen werden. Kein Drama für wen?, fragt sich da.

Die Hardliner crashen die Wirtschaft

Das Mitglied des EZB-Direktoriums, Fabio Panetta, hat nun in einem Interview mit der New York Times eingeräumt, dass die Profitmargen der Konzerne und nicht etwa die über Jahre durch „Arbeitsmarktreformen“ systematisch geschwächten Gewerkschaften für den Anstieg der Preise verantwortlich sind. Der EZB-Chefvolkswirt Phillip Lane hatte vor einigen Monaten immerhin noch eine maßvolle Zinserhöhung angemahnt, um die Wirtschaft zu schonen. Und der Weltbankpräsident David Malpass hatte gegenüber der Financial Times erklärt, dass Zinserhöhungen „wenig geeignet“ seien, um dem „angebotsseitigen Inflationsdruck zu begegnen“. Malpass weiter: „Man erhöht die Zinsen in der Hoffnung, die Inflation zu senken.“

Hingegen waren etwa der deutsche Bundesbankpräsident mit SPD-Parteibuch, Joachim Nagel, sowie Finanzminister Christian Lindner (FDP) vorgeprescht und hatten scharfe Zinserhöhungen gefordert. Lindner dient die Zinserhöhung, die er selbst gefordert hatte, nun als willkommene Ausrede, um die staatlichen Investitionen weiter zu drosseln. Damit wird dann die nächste Runde der Privatisierungen vorbereitet. Dabei ist es sonst ein Mantra der Wirtschaftsliberalen, bei jeder Kritik an der Notenbank aus der Politik einen Angriff auf die vermeintliche Unabhängigkeit der Zentralbank zu beklagen. Nicht so, wenn es den eigenen Interessen dient.

Die Zentralbanken folgten den Hardlinern und erhöhten dies- und jenseits des Atlantiks unkoordiniert die Zinsen. Begründet wird dies mit den sogenannten Inflationserwartungen, die man stabilisieren müsse. Seien diese Inflationserwartungen „entankert“, würde dies zu negativen Auswirkungen auf die Preispolitik der Unternehmen und die Lohnpolitik der Gewerkschaften führen. So lässt sich jede Zinsentscheidung immer mit Erwartungen rechtfertigen, die niemand so genau beobachten kann. Das grenzt schon fast an Leute, die nachts im Wald versuchen, in flatternden Gewändern kosmische Schwingungen einzufangen.

Theorie der Inflationserwartungen ist Wirtschaftsesoterik

Dabei ist die Theorie der Inflationserwartungen wenig fundiert: So zeigte eine Studie des Internationalen Währungsfonds im letzten Jahr, dass eine Mehrheit der Menschen sogar glaubt, höhere Zinsen würden zu höherer Inflation führen. Dies ist durchaus denkbar: Etwa wenn die steigenden Zinsen höhere Kosten verursachen und erst mit Verzögerung die Wirtschaft ausbremsen. Es ist aber zumindest sonderbar, dass Zentralbanken meinen, mit Zinserhöhungen die Inflationserwartungen zu stabilisieren, wenn die Bevölkerung – deren Erwartungen ja angeblich entscheidend sind – offenbar glaubt, dass höhere Zinsen die Inflation erhöhen, statt zu senken. Auch der amerikanische Zentralbanker Jeremy Rudd ist skeptisch gegenüber der ökonomischen Küchenpsychologie. Er kommt zum Schluss, dass Unternehmen ihre Preise nicht wegen der Erwartungen höhere Inflation erhöhen, sondern weil die Preise (etwa von Vorprodukten, die Unternehmen bei der Produktion nutzen) tatsächlich steigen.

Inflation ist immer ein Verteilungskonflikt

Tatsächlich dürfte hinter der Politik der EZB etwas anderes stehen als ein Glaube an die Theorie der Inflationserwartungen. So bemerkte der einflussreiche britische Zentralbanker Sir Alan Budd einmal im Rückblick auf die Jahre der Geldverknappung und der Angriffe auf das Streikrecht der Gewerkschaften unter der eisernen Lady Margaret Thatcher im Vereinigten Königreich: „Meine Sorge ist, (…) dass es Leute gegeben haben könnte, die die tatsächlichen politischen Entscheidungen getroffen haben, (...) die nicht einen Moment lang geglaubt haben, dass dies der richtige Weg ist, um die Inflation zu senken. Sie sahen jedoch, dass dies ein sehr, sehr guter Weg war, um die Arbeitslosigkeit zu erhöhen, und die Erhöhung der Arbeitslosigkeit war ein äußerst wünschenswerter Weg, um die Stärke der Arbeiterklasse zu verringern (…). In marxistischer Terminologie wurde eine Krise des Kapitalismus herbeigeführt, die eine Reservearmee von Arbeitskräften schuf und es den Kapitalisten seither ermöglicht, hohe Gewinne zu erzielen.“

Man stelle sich vor, solche offenen Worte eines Zentralbankers würden nicht auf einer Luxemburg-Liebknecht-Demo, sondern auf einer Pressekonferenz der EZB verlesen. Dann würde wohl selbst in Deutschland eine lebhafte Debatte über den Kollateralschaden der Geldpolitik und die Gewinner der Inflation einsetzen. Und das wäre angesichts der Aussicht auf eine weitere soziale Spaltung des Landes auch bitter nötig.