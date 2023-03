EZB entschlossen im Kampf gegen Inflation Die Europäische Zentralbank erhöht zum sechsten Mal in Folge die Zinsen. Trotz der jüngsten Unsicherheiten in der Bankenbranche hält die Notenbank damit an i... dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Die Notenbank hebt den Leitzins nochmals an. Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main -Die Euro-Währungshüter lassen sich trotz der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor nicht von ihrem Kampf gegen die hohe Teuerung abbringen. Der EZB-Rat beschloss, den Leitzins im Euroraum um weitere 0,5 Punkte auf 3,5 Prozent zu erhöhen. Es war die sechste Zinserhöhung in Folge. „Wir sind entschlossen, die Inflation zu bekämpfen. Das sollte nicht angezweifelt werden“, sagte EZB-Präsidentin Christine Lagarde am Donnerstag in Frankfurt. „Es gibt keinen Zielkonflikt zwischen Preisstabilität und finanzieller Stabilität.“