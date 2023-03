EZB erhöht Leitzins im Euroraum auf 3,5 Prozent Die Europäische Zentralbank legt im Kampf gegen die hohe Inflation erneut nach. Die Währungshüter halten an der in Aussicht gestellten kräftigen Zinserhöhung... dpa

Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt. Die Notenbank hebt den Leitzins nochmals an. Boris Roessler/dpa

Frankfurt/Main -Die Euro-Währungshüter stemmen sich mit der sechsten Zinserhöhung in Folge gegen die nach wie vor hohe Teuerung im gemeinsamen Währungsraum. Die Europäische Zentralbank (EZB) hebt den Leitzins erneut um 0,50 Prozentpunkte auf nun 3,5 Prozent an. Das beschloss der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt.