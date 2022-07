Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), wirkte bei der Bekanntgabe der Zinsentscheidung der EZB am Donnerstag fahrig und unsicher – obwohl sie eine „historische“ Mitteilung zu machen hatte: Die EZB erhöht erstmals seit elf Jahren die Leitzinsen. Die Zentralbanker erhöhten die drei Leitzinssätze um jeweils 0,5 Prozentpunkte. Außerdem präsentierte die EZB-Chefin ein neues Instrument, mit dem die wachsende Differenz zwischen den Renditen auf Staatsanleihen von Eurostaaten bekämpft werden soll. Das sogenannte Transmission Protection Instrument (TPI) könne aktiviert werden, „um ungerechtfertigten, ungeordneten Marktdynamiken entgegenzuwirken“, wie Lagarde sagte. Sie verwies darauf, dass das umstrittene Instrument, das vor allem eine neue Schuldenkrise verhindern soll, „einstimmig“ beschlossen worden sei, also auch mit der Stimme der Bundesbank. Die deutsche Geldpolitik hatte sich bisher traditionell gegen Sonderbehandlungen ausgesprochen.

Lagardes schlechtes Gefühl dürfte vor allem darauf zurückzuführen sein, dass keine der verkündeten Maßnahmen wirklich helfen wird, eine mögliche globale Finanzkrise vom Euroraum fernzuhalten. Krishna Guha, Head of Policy and Central Bank Strategy bei der US-Investmentbank Evercore, sagte der Financial Times: „Die Kombination aus einem sich zusammenbrauenden riesigen stagflationären Schock durch das als Waffe eingesetzte russische Erdgas und einer politischen Krise in Italien kommt einem perfekten Sturm für die EZB so nahe, wie man es sich vorstellen kann.“ Die Reaktion der Märkte scheint diese Einschätzung bestätigt zu haben: Der Spread zwischen zehnjährigen italienischen Staatsanleihen und deutschen Bunds weitete sich während der Pressekonferenz innerhalb von nur 80 Minuten um 7,6 Prozent aus.

Märkte vertrauen EZB nur begrenzt

Das Vertrauen der Märkte in das neue Wunderwerkzeug TPI hält sich also in Grenzen, wenngleich Lagarde sagte, dass die EZB mit den Ankaufprogrammen PEPP und OMT weitere Möglichkeiten habe, um Papiere von in Not geratenen Staaten zu kaufen. Das TPI wirkt jedoch in seiner Ausgestaltung behäbig und ist sehr auf den Konsens aller angewiesen – was der Preis für die deutsche Zustimmung gewesen sein könnte. Grundsätzlich sei das TPI auch eine Geste an jene gewesen, denen der Zinsschritt von 50 Basispunkten zu radikal gewesen sei, schreibt Carsten Brzeski von der ING-Bank in einer ersten Analyse. Nick Chatters, Investmentmanager bei Aegon Asset Management, bezeichnet das TPI wegen der geforderten Konsensbildung als „optisch schwach“.

Brzeski analysiert, dass die Zinsentscheidung nicht ausreichen werde, um die Inflation zu bekämpfen. Katharine Neiss, Europäische Chefvolkswirtin bei PGIM Fixed Income, kommentiert: „Angesichts der sich täglich verschärfenden Energiekrise könnte die überraschende Anhebung um 50 Basispunkte aus dem negativen Bereich die Überzeugung zum Ausdruck bringen, dass sich das Zeitfenster für Zinserhöhungen rasch verkleinert.“

Obwohl Lagarde mehrfach betonte, dass „Preisstabilität“ das einzige Ziel der EZB sei, zeigten ihre Ausführungen, dass sich die EZB in ihre eigenen technokratischen Ansprüche verheddert zu haben scheint. So nimmt die Zentralbank seit vielen Jahren den Staaten faktisch die Finanzierung ab und würde, ginge es nach den Franzosen, auch den Wechselkurs des Euro bestimmen. Lagarde sagte – ohne einen klaren Plan zum Gegensteuern zu haben –, dass der aktuell schwache Euro die Inflation weiter anheizen könne. Ziel bleibe es, die Inflation „mittelfristig auf unser Ziel von zwei Prozent“ zu bekommen, sagte Lagarde. Die Realität sieht anders aus: Im Juni erreichte die Inflation im Euroraum mit 8,6 Prozent den höchsten Stand seit Einführung der Gemeinschaftswährung als Buchgeld 1999.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer glaubt laut dpa nicht, dass die höheren Zinssätze die Inflation bremsen werden, „weil die deutschen Unternehmen die massiv gestiegenen Materialkosten noch lange nicht vollständig an die Verbraucher weitergegeben haben“. Jörg Zeuner, Chefvolkswirt des Fondsanbieters Union Investment, erwartet, dass die Preissteigerungen im Energiebereich und bei Lebensmitteln noch stärker auf andere Güter und Dienstleistungen umgelegt werden.

Erleichterung für Sparer durch Zinsentscheidung

Eine gewisse Erleichterung wird die Zinsentscheidung für die Sparer bringen: Erste Banken haben die Zinsen für Tages- oder Festgeld bereits erhöht oder die Negativzinsen abgeschafft. Bis die Sparer jedoch Zinsen bekommen, die ein Gegengewicht zur Inflation darstellen, kann es noch lange dauern. Kredite für Baufinanzierung und Unternehmen werden dagegen teurer. Die Bauzinsen, die sich an der Verzinsung von Bundesanleihen orientieren, sind bereits deutlich gestiegen. „Die Durchschnittszinsen für zehnjährige Baufinanzierungen haben sich ausgehend von 0,8 Prozent zum Jahresstart fast vervierfacht und sind auf über drei Prozent geklettert“, sagte Ingo Foitzik, Geschäftsführer Baufinanzierung beim Vergleichsportal Check24, der dpa. Höhere Zinsen treffen diejenigen, die ein neues Darlehen brauchen oder eine Anschlussfinanzierung für einen Immobilienkredit.

Vor allem für innovative und nachhaltige Unternehmen wird es jetzt schwieriger, ihre Vorhaben zu finanzieren. Cristian von Angerer, Chief Investment Officer beim Schweizer Impact Investor Inyova, verweist auf eine Studie der ETH Zürich, der zufolge etwa 75 Prozent der großen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien hoch verschuldet sind. Angerer fürchtet, dass höhere Zinsen „uns um Jahre im technologischen Fortschritt zurückwerfen könnten“.