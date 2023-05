Wirtschaftsmärchen: Wie (manche) Wirtschaftstheorien versagen (Teil 1)

In dieser dreiteiligen Serie blickt unser Kolumnist, der Ökonom und Ex-Finanzpolitiker Fabio De Masi, anlässlich der jüngsten Turbulenzen im Bankensektor auf verbreitete Wirtschaftstheorien.

Theorie trifft Praxis: In der Krise herrscht bei Anhängern der Mainstream-Ökonomie Ratlosigkeit. Boris Roessler/dpa

Während der Fußball-WM gibt es Millionen Fußballtrainer vor den Bildschirmen, während der Corona-Pandemie waren es gefühlt ebenso viele Virologen. Die jüngsten Turbulenzen bei Banken sollten die Bevölkerung daher ermutigen, sich mit ökonomischen Theorien zu befassen.



Eigentlich sollten Wissenschaftler im modernen Finanzkapitalismus nichts besser verstehen als unser Wirtschafts- und Finanzsystem. In der Welt des aktuellen ökonomischen Mainstreams sind Finanzkrisen jedoch nicht vorgesehen, da der Kapitalmarkt dort effizient ist. Krisen sind hiernach höchst unwahrscheinliche „Black Swans“ (schwarze Schwäne, über die in Europa nichts bekannt war, bis sie in Australien entdeckt wurden), die durch sogenannte externe Schocks bzw. die Politik ausgelöst werden.